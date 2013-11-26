离岸人民币:中国农行与交行的香港分行均将申请发行宝岛债--消息

路透台北11月26日 - 陆资企业发行宝岛债箭在弦上。两位消息人士周二表示，台湾柜台买卖中心(OTC)将于明日正式对外公布陆企发行宝岛债的修正规章，排名中国第三、第五大的农业银行 、交通银行 的香港分行，均将随后递件申请。

上述消息人士指出，农行与交行香港分行发宝岛债因不需主管机关审批，只需要得到总行的许可，因此有望拔得陆企发行宝岛债的头香。至于先前态度积极的中国国家开发银行 ，因涉及审批作业，申请时程尚无法确知。

〞明天应该都会送，三天之内给同意函。〞一消息人士说。

消息人士称，农行、交行香港分行宝岛债的主办辅导券商分别为中信金 旗下的中国信托银行、英国汇丰控股 旗下汇丰(台湾)。至于申请发行的额度尚无法掌握。

路透暂时未联络到农业银行、交通银行发言人对上述消息予以置评。

路透昨日引述消息人士说法称，台湾金融监督管理委员会已决定最快在本周发出函令解释，允许陆企发行宝岛债，但须事先取得柜买中心同意函。首阶段将开放政策性银行、大型国有银行及股份制商业银行等三类约20家陆资银行纳入发行人范围，且包括其海外分行及子行。

柜台买卖中心董事长吴寿山此前表示，中国国家开发银行已表达高度意愿，预计宝岛债发行额度约在50亿人民币。