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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 12:54 BJT

路透基点：友达光电寻求融资用于在中国新建一座工厂--RLPC

路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾液晶显示器(LCD)厂商友达光电考虑筹集融资，用于在中国东南部新建一座工厂。

消息人士称，友达正与中国一家主要银行就融资案结构和条件进行磋商。

其中一位消息人士说，友达可能同时寻求美元和人民币融资。

这家银行希望在今年底或明年初启动这项融资案，消息人士说。

友达目前在中国大陆的工厂位于上海、苏州和厦门。

友达光电本月稍早取得一笔269亿台币的贷款，17家台湾银行加入此案。融资案原本计划规模为330亿台币，现在分为A部分269亿台币的五年期贷款，和B部分30亿台币的一个月期无担保过桥贷款。两部分之和不超过269亿台币。 (完)

(编译 艾茂林; 审校 隋芬)

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