国际油市：布兰特油价维持在每桶近111美元，伊朗石油出口增加时机不明

“该协议令油价承压，但这只是第一步，现在就说伊朗会有多少石油回到市场还言之过早，”Astmax Investments商品基金经理人Tetsu Emori表示。“现在价格可能企稳，其他基本面因素开始发酵。”

“我们见到市场呈现反射性反应，当周一开始交易时油价下跌，”辉立期货分析师在研究报告中表示。“市场措手不及，因为之前的磋商未果，加上伊朗坚持继续其铀浓缩计划，这暗示至少近期内不太可能达成协议。”

Emori预期，布兰特和美国原油都将守在当前水准附近，挥之不去的供应面问题支撑油价，一旦美联储何时将缩减货币刺激有更明确的方向时，投资人会评估全球需求前景。

油价，尤其是美国原油，受到上周馏分油库存料将减少80万桶的预期所支撑。库存减少暗示美国的燃料需求将回升。

根据路透技术分析师王涛，布兰特原油料将升至阻力位112.49美元，若突破该水准，将进一步涨至113.90美元；美国原油则料将测试阻力位92.25美元。(完)

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