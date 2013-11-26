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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 13:32 BJT

澳洲股市：仅小幅收高，缺乏题材带动市场

路透悉尼11月26日 - 澳洲股市周二小幅上涨0.1%，交投沉闷，市场题材乏善可陈，此外，澳洲决策官员亦表达对澳元当前汇率的不安。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨4.2点至5,357.0点。上日收涨0.3%。(完)

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