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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 13:55 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆动能研究显示超卖，欧洲盘可望有撑

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* 亚洲时段遭遇获利了结，小幅下跌20个跳动点。日股日经指数下滑0.4%。

* 5日、10日、20日均线都向上--波林格区间扩大--趋势确立。

* 小时图动能研究显示超卖，应可对欧洲盘构成支撑

* 收低于上升中的10日均线位置135.70的话，将是横盘整理的征兆

* 昨日低点137.05以及稍早时的高点137.58，分别是第一道支撑/阻力位

* 浏览图表：link.reuters.com/tab94v 。(完) (编译 李婷仪 审校　戴素萍)

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