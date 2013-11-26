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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 13:58 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆可继续作多

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*　最近一波涨势触发10月22/30日高点上方的停止单

*　138这个关卡看到一些获利了结，逢低点应可买入

*　欧元/日圆可望继续涨向约在139.3的2009年高点，及61.8%长期费波纳奇回档技术位141

* 首道主要支撑在135.5

*　继续作多--尚未出现结清仓位的理由

*　图表(link.reuters.com/sab94v)(完)

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