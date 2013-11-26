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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 14:16 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小涨，外资股市买盘带动股市反弹提供支撑

路透首尔11月26日 - 韩国韩元兑美元 周二小涨，因此间股市在外资买盘带动下反弹，提供韩元支撑；同时进口商的美元需求放缓。

韩元兑美元 国内收报1,059.9，较周一国内收盘价1,061.9上涨0.2%。(完)

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