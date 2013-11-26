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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 14:22 BJT

日本股市：日经指数从六个月高位回落，出口股遭获利了结

路透东京11月26日 - 日本股市周二从六个月高点回落，因日圆下跌趋势暂停，引发出口股遭获利了结。出口股是近几日带动大盘上涨的主角。

日经指数 收低0.7%至15,515.24点，上日曾触及15,619.13点，5月创下的五年半高点举目在望。东证股价指数 下跌0.5%至1,253.02点。(完)

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