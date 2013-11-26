中国股市：沪综指收盘四连跌，地产板块走势明显偏弱

投行观点：Cypress Semiconductor评级从中性下调至减码--摩根士丹利
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路透北京11月26日 - 中国股市沪综指周二收市微跌，为连续第四日下跌。分析师表示，投资者对中国四季度经济增速温和回落和流动性偏紧仍有担忧，而且地产板块走势明显偏弱，大盘继续弱势震荡走势。
沪综指 收报2,183.073点，跌3.04点或0.14%。上证A股今日成交额843亿元人民币，上日为966亿元，较上一交易日缩减逾一成。
“短期来看，隐忧在于流动性层面。市场要继续回升，必须等待资金面的改善。”华创证券分析师胡国鹏指出，近期票据贴现利率出现了连续的回升，银行间资金的紧张可能会逐渐传导到实体经济层面，对市场资金面造成压力。
中国央行本周未续做周二到期的10亿元人民币三年期央票，为7月以来首次未续做。且今日在公开市场操作中进行了320亿七天期逆回购，此举短期内有助于缓和市场情绪，但短期资金拆借难度仍未实质改善。
尽管地产公司纷纷澄清媒体所指欠税之事，但未能打消投资者疑虑，上证地产类指数 今日仍收跌0.85%。
沪深300指数 收报2,387.416点，跌0.05%。沪深300指数期货主力12月合约 尾盘报2,393.0点，跌0.12%，成交649,540手。(完)
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