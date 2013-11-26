台湾股市：连三日收涨创三周高位，短线维持大区间盘整向上格局

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北11月26日 - 台湾股市周二连续第三个交易日收涨，交易商表示，随着美股持续创高，带动今日台股收创三周高位，短线维持大区间盘整向上格局。
台湾加权股价指数 收升0.74%至8,248.02点，收创三周收盘高位，前波收盘高位为11月7日的8,283.71点。台股今日成交量 为884.85亿台币，上日为664.96亿。
统一国际副总经理廖继弘表示，美国道琼工业指数 周一续创历史新高 ，且近10年来台股12月上涨机率高，因此前波台股回测年线吸引部分买盘进场布局，短线台股反弹筑底，下月再攻高，近期台股主交投区间暂看在8,200-8,320点。
“近期台股走扬大致反应美股创高、陆股转强，”廖继弘称。
此外，统一期货分析师李宗霖表示，短线台股止稳是确定的，追高则需要有明显的成交量能带动，年底前台股大致维持大区间盘整向上格局。
李宗霖分析称，目前金融、电子族群轮涨，且外资在台股现货部分已由卖超转为买超，昨日亦大幅回补台指期空单逾六千口，预期台股跌深反弹行情可望持续，年底前台股加权指数料在8,100-8,500点区间整理。
类股表现方面，今天电子类指数 转强、收涨1.39%，其中电子龙头股台积电 收扬2.48%、报103.5台币，机电类指数 亦收高1.36%，反倒是昨日强势族群金融保险类指数 转弱、收跌0.29%。
其他亚股方面，韩股 周二收升0.33%；本地时间14:12香港恒生指数 升0.17%。(完)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37