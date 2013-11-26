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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 14:49 BJT

台湾股市：连三日收涨创三周高位，短线维持大区间盘整向上格局

路透台北11月26日 - 台湾股市周二连续第三个交易日收涨，交易商表示，随着美股持续创高，带动今日台股收创三周高位，短线维持大区间盘整向上格局。

台湾加权股价指数 收升0.74%至8,248.02点，收创三周收盘高位，前波收盘高位为11月7日的8,283.71点。台股今日成交量 为884.85亿台币，上日为664.96亿。

统一国际副总经理廖继弘表示，美国道琼工业指数 周一续创历史新高 ，且近10年来台股12月上涨机率高，因此前波台股回测年线吸引部分买盘进场布局，短线台股反弹筑底，下月再攻高，近期台股主交投区间暂看在8,200-8,320点。

“近期台股走扬大致反应美股创高、陆股转强，”廖继弘称。

此外，统一期货分析师李宗霖表示，短线台股止稳是确定的，追高则需要有明显的成交量能带动，年底前台股大致维持大区间盘整向上格局。

李宗霖分析称，目前金融、电子族群轮涨，且外资在台股现货部分已由卖超转为买超，昨日亦大幅回补台指期空单逾六千口，预期台股跌深反弹行情可望持续，年底前台股加权指数料在8,100-8,500点区间整理。

类股表现方面，今天电子类指数 转强、收涨1.39%，其中电子龙头股台积电 收扬2.48%、报103.5台币，机电类指数 亦收高1.36%，反倒是昨日强势族群金融保险类指数 转弱、收跌0.29%。

其他亚股方面，韩股 周二收升0.33%；本地时间14:12香港恒生指数 升0.17%。(完)

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