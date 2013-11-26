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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 14:33 BJT

韩国股市：连续第三日收高，受电信股涨势及外资买盘支撑

路透首尔11月26日 - 韩国股市周二小幅收高，连续第三日上涨，受SK电讯 等电信股涨势提振，外资买盘亦提供支撑。

韩国综合股价指数(KOSPI) 收高0.3%，报2,022.64点，三日连涨累计升幅逾1.5%。

外资买超韩股230亿韩元。

市场对防御类股的需求使电信股受惠，SK电讯扬升2.3%，LG Uplus Corp 上涨1.9%。(完)

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