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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 14:35 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

中国央行行长周小川周二表示，近期中国正在加强制度建设，正酝酿更进一步的利率市场化，特别是存款
利率市场化，要建立包括定价、报价在内的机制，以便在中期全面实现利率市场化。证券时报网援引他在第三
届中法金融论坛上的话称，金融价格改革方面，将稳步推进人民币汇率改革，深化外汇市场深度，减少央行常
态式市场干预。 
    
    欧洲央行(ECB)管委会成员诺亚表示，必须在较长时期内保持低息，如有必要甚至会进一步降息，因官员
们必须确保欧元区不陷入通缩。诺亚指出，如果常规货币政策不再有效，那么各国央行须创造出能实现物价稳
定的政策，暗示通胀意外放缓后，欧洲央行将不排除各种选项。 
    
    媒体援引欧洲央行管委会委员韩伟森的话称，ECB还有降息空间，可采取幅度小于一般使用的25个基点的
降息。 
    
    日本央行总裁黑田东彦表示，负利率对经济和金融市场的影响尚不清楚。“负的短期利率是有可能的，一
些国家过去(可能已经)有过这种情况。但这只是在一定程度内的，而且是相当短的一段时间，”他说。黑田东
彦并补充称，“未来的几个月或几年内”，日本央行将维持其资产购买计划，以稳步实现2%的通胀率目标。 
    
    日本央行10月会议记录显示，部分审议委员寻求淡化央行的通胀目标，因为担心各种风险会导致经济前景
蒙阴，比如企业投资和薪资水平增长缓慢。 
            
 美洲
  美国      联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
            基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大    隔夜拆款利率1.0%               2010年9月8日升25基点
  巴西      Selic利率9.5%                  2013年10月9日升50基点
                                           
 亚洲
  日本      隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
            贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国      金融机构一年期存款利率3.00%    2012年7月5日降25基点
            一年期贷款利率6.00%            2012年7月5日降31基点
  台湾      重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
            担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
            短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港      最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
            隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国      基本利率(base rate)目标2.50%   2013年5月9日降25基点
  澳洲      隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚  隔夜政策利率3.00%              2011年5月5日升25基点
  新西兰    官方指标利率2.50%              2011年3月10日降50基点
  泰国      一天期附买回利率2.50%          2013年5月29日降25基点
  菲律宾    隔夜借款利率3.50%              2012年10月25日降25基点
  印度      附买回利率7.75%                2013年10月29日升25基点
            附卖回利率6.75%                2013年10月29日升25基点
  印尼      指标利率7.50%                  2013年11月12日上调25个基点
                                           
 欧洲
  欧元区    主要再融资利率0.25%            2013年11月7日降25基点
  英国      准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
            (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士      利率目标区间0.00-0.25%         2011年8月3日下调目标区间50基点
  瑞典      附买回利率1.00%                2012年12月18日降25基点
  挪威      指标利率1.50%                  2012年3月14日降25基点
  俄罗斯    指标再融资利率8.25%            2012年9月13日上调25基点
            一周期回购利率5.5%             --
                                           
 非洲
  南非      附买回利率5.0%                 2012年7月19日降50基点
                                           
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25
 %。(完)
 
 (整理 艾茂林; 审校 侯向明)

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