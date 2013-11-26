中国央行行长周小川周二表示，近期中国正在加强制度建设，正酝酿更进一步的利率市场化，特别是存款 利率市场化，要建立包括定价、报价在内的机制，以便在中期全面实现利率市场化。证券时报网援引他在第三 届中法金融论坛上的话称，金融价格改革方面，将稳步推进人民币汇率改革，深化外汇市场深度，减少央行常 态式市场干预。 欧洲央行(ECB)管委会成员诺亚表示，必须在较长时期内保持低息，如有必要甚至会进一步降息，因官员 们必须确保欧元区不陷入通缩。诺亚指出，如果常规货币政策不再有效，那么各国央行须创造出能实现物价稳 定的政策，暗示通胀意外放缓后，欧洲央行将不排除各种选项。 媒体援引欧洲央行管委会委员韩伟森的话称，ECB还有降息空间，可采取幅度小于一般使用的25个基点的 降息。 日本央行总裁黑田东彦表示，负利率对经济和金融市场的影响尚不清楚。“负的短期利率是有可能的，一 些国家过去(可能已经)有过这种情况。但这只是在一定程度内的，而且是相当短的一段时间，”他说。黑田东 彦并补充称，“未来的几个月或几年内”，日本央行将维持其资产购买计划，以稳步实现2%的通胀率目标。 日本央行10月会议记录显示，部分审议委员寻求淡化央行的通胀目标，因为担心各种风险会导致经济前景 蒙阴，比如企业投资和薪资水平增长缓慢。 美洲 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率9.5% 2013年10月9日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点 泰国 一天期附买回利率2.50% 2013年5月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率7.75% 2013年10月29日升25基点 附卖回利率6.75% 2013年10月29日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.25% 2013年11月7日降25基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率1.00% 2012年12月18日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2012年9月13日上调25基点 一周期回购利率5.5% -- 非洲 南非 附买回利率5.0% 2012年7月19日降50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25 %。(完) (整理 艾茂林; 审校 侯向明)