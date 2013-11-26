中国债市：现券收益率窄幅波动，午后买盘抬头受国债期货等推动

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透北京11月26日 - 中国银行间债市周二现券收益率窄幅波动，三年央票7月中来首次未续做，但机构对货币政策走向仍持谨慎心态，然国债期货主力合约尾盘由跌转扬，午后资金面略趋好，助现券买盘热情抬升。
对于短期现券走向市场存在分歧，一方面有机构认为，前期已快速上行的收益率再续升的动力或比较有限，但也有机构指出，资金面、货币政策基调等压制市场的因素尚未改观。有受访交易员建议，在进一步观察经济基本面走向等因素的同时，或可考虑小量试探性介入。
五年期国债期货主力合约 收报91.374元人民币，较上日结算价涨0.064元，或0.07%，成交1,295手。昨日因表现不佳，该合约的收盘价落于上市来收盘水平的次低位。
“全天成交不算多，上午机构的情绪还是偏谨慎一些，不过下午买盘显的多一点，可能和午后资金略有那么点起色有关...收益率今天算是震荡吧。”上海一银行交易员称。
一大型银行交易员指出，虽然早盘资金“还是蛮紧的”，但下午好一点了，今日央行进行的320亿元七天逆回购对市场不算巨大利好，但也不错了。“至少它还是放钱了，而且量也还可以，和上周二差的不太多。”
不过她认为，考虑周二到期的三年期央票规模仅10亿元，央行没有进行续作可能是因规模较小，而非态度转变，所以不应过度解读。
中国人民银行公开市场三年央票7月中来首次未续做，逆回购操作规模较上周略缩量，国库现金定存到期未接续进一步加大单日资金回笼，央行中性偏紧的基调未见有改变迹象。
银行间货币市场周二14天以内主要回购利率早盘均小幅回落，而一个月以上期限资金利率则持续走升。交易员表示，央行央票未续作且逆回购继续“放水”，短期内有助于缓和市场情绪，但较之今日国库现金等到期量，单日净回笼量相对偏多，短期资金拆借难度仍未实质改善。
剩余期限约9.7424年的固息国债130018券 最新成交收益率在4.60%，上日尾盘为4.63%。
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
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今日 3.7933 4.7630
上日 3.9046 4.8583
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率 4.3244/4.2644
国债参考率报价 4.1267/4.0578
金融债参考率报价 5.1644/5.0956(完)
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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选 (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37