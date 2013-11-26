中国债市：现券收益率窄幅波动，午后买盘抬头受国债期货等推动

路透北京11月26日 - 中国银行间债市周二现券收益率窄幅波动，三年央票7月中来首次未续做，但机构对货币政策走向仍持谨慎心态，然国债期货主力合约尾盘由跌转扬，午后资金面略趋好，助现券买盘热情抬升。

对于短期现券走向市场存在分歧，一方面有机构认为，前期已快速上行的收益率再续升的动力或比较有限，但也有机构指出，资金面、货币政策基调等压制市场的因素尚未改观。有受访交易员建议，在进一步观察经济基本面走向等因素的同时，或可考虑小量试探性介入。

五年期国债期货主力合约 收报91.374元人民币，较上日结算价涨0.064元，或0.07%，成交1,295手。昨日因表现不佳，该合约的收盘价落于上市来收盘水平的次低位。

“全天成交不算多，上午机构的情绪还是偏谨慎一些，不过下午买盘显的多一点，可能和午后资金略有那么点起色有关...收益率今天算是震荡吧。”上海一银行交易员称。

一大型银行交易员指出，虽然早盘资金“还是蛮紧的”，但下午好一点了，今日央行进行的320亿元七天逆回购对市场不算巨大利好，但也不错了。“至少它还是放钱了，而且量也还可以，和上周二差的不太多。”

不过她认为，考虑周二到期的三年期央票规模仅10亿元，央行没有进行续作可能是因规模较小，而非态度转变，所以不应过度解读。

中国人民银行公开市场三年央票7月中来首次未续做，逆回购操作规模较上周略缩量，国库现金定存到期未接续进一步加大单日资金回笼，央行中性偏紧的基调未见有改变迹象。

银行间货币市场周二14天以内主要回购利率早盘均小幅回落，而一个月以上期限资金利率则持续走升。交易员表示，央行央票未续作且逆回购继续“放水”，短期内有助于缓和市场情绪，但较之今日国库现金等到期量，单日净回笼量相对偏多，短期资金拆借难度仍未实质改善。

剩余期限约9.7424年的固息国债130018券 最新成交收益率在4.60%，上日尾盘为4.63%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.7933 4.7630

上日 3.9046 4.8583

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 4.3244/4.2644

国债参考率报价 4.1267/4.0578

金融债参考率报价 5.1644/5.0956(完)

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