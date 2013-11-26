投行观点：今年或是未来十年中国经济结构性转折的开始--高盛高华

路透北京11月26日 - 高盛高华中国宏观经济学家宋宇周二表示，今年有可能是中国经济结构性转折的开始，节能环保、机械自动化等领域未来将成为中国经济新增长点。

“我们看十年以后的经济，今年有可能是发生了结构性转折。”宋宇在媒体会上表示。

他指出，需求方面，铁路公路等投资虽然继续但增速已不会像以前那么高，而节能环保，智能城市发展空间大，低端劳动力领域“机械自动化”越来越普遍，这些都会成为中国经济今后十年乃至更长时期新的增长点。

而且，需求面短期剧烈调控看来已不再是重点，政府开始从需求面调控转向供给面改革。中共十八届三中全会决定的改革很多从供给面下手，包括价格放开，去行政化，国企交叉持股等。

宋宇认为，即便外需大幅下降，中国大概率情况也是出台类似今年年中的小幅放松政策，即在总量不变的情况下打存量的主意，支持某些领域的增长。 “总得来说，对中国经济潜在增长能力的可持续性，可以看得比以前更乐观一些，大体是往市场方向走，而且高层表现出了强烈的改革意愿。”他说。

高盛此前已发布报告对2014年中国经济前景进行展望。他们预计2014-16年中国经济增速分别达7.7%、7.8%及7.8%，2013年则为7.6%。今明两年的消费者物价指数(CPI)同比增速预估则分别为2.6%和2.7%。