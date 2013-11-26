投行观点：今年或是未来十年中国经济结构性转折的开始--高盛高华

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透北京11月26日 - 高盛高华中国宏观经济学家宋宇周二表示，今年有可能是中国经济结构性转折的开始，节能环保、机械自动化等领域未来将成为中国经济新增长点。
“我们看十年以后的经济，今年有可能是发生了结构性转折。”宋宇在媒体会上表示。
他指出，需求方面，铁路公路等投资虽然继续但增速已不会像以前那么高，而节能环保，智能城市发展空间大，低端劳动力领域“机械自动化”越来越普遍，这些都会成为中国经济今后十年乃至更长时期新的增长点。
而且，需求面短期剧烈调控看来已不再是重点，政府开始从需求面调控转向供给面改革。中共十八届三中全会决定的改革很多从供给面下手，包括价格放开，去行政化，国企交叉持股等。
宋宇认为，即便外需大幅下降，中国大概率情况也是出台类似今年年中的小幅放松政策，即在总量不变的情况下打存量的主意，支持某些领域的增长。 “总得来说，对中国经济潜在增长能力的可持续性，可以看得比以前更乐观一些，大体是往市场方向走，而且高层表现出了强烈的改革意愿。”他说。
高盛此前已发布报告对2014年中国经济前景进行展望。他们预计2014-16年中国经济增速分别达7.7%、7.8%及7.8%，2013年则为7.6%。今明两年的消费者物价指数(CPI)同比增速预估则分别为2.6%和2.7%。
稍早闭幕的中共十八届三中全会勾画了中国新一轮全面改革的蓝图，《决定》文件绘出经济更上一层楼的全息路径，改革力度超出市场预期。(完) (发稿 宿泱韫/谢衡; 审校 林高丽)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37