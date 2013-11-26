《热点聚焦》房屋净值贷款拖欠增多，美国又一波抵押贷款风险隐现

**无法轻易解决**

银行有一些减少损失的选择。如果借款人无力还款时，银行可以鼓励他们签下清偿计划。某些情况下，银行可变更贷款条款，允许借款人在更长一段时间内仅支付利息，或者延长本金偿还期限。

美国银行发言人在一份声明稿中表示，该行早在借款人开始偿还贷款本金的一年前，就会和借款人解释其可选择再融资、或者修改贷款条款。

不过Crews Cutts说，这些做法作用有限，“这方面没什么简单的解决办法，”

据美国联邦存款保险公司(FDIC)数据，在2003年底到2007年底之间，银行房屋净值贷款未清偿余额跳增77%，从3,461亿美元增至6,114亿美元。虽然不是每宗贷款案都要求借款人在10年之后就开始偿还本金，但大多数是如此。在楼市热潮时银行特别愿意承作这类贷款，部分因素在于其认为房屋担保品价值会持续上涨。

但10年之后，若是你背负3万美金房屋净值贷款、初始利率为3.25%，根据惠誉的分析师估算，你的每期偿还额度可能从81.25美元跳升至293.16美元。

这就是为何这类贷款变得棘手的原因。2003年时放贷出去的房屋净值贷款，拖欠偿还的情况已开始迅速增多。

Equifax数据显示，2003年贷出的贷款中，拖欠比率约为5.6%，已触及10年最高。Equifax估计这个比率在今年可能升至约6%--比2012年的约3%高出一大截。

利率期货市场走势显示，美联储可能最快在2015年7月开始调升利率，而这也将增加借款方的每月偿债负担。花旗集团财务长John Gerspach在10月16日与分析师召开的电话会议中说，消费者所面临的这种情况，“是影响花旗控股房屋信贷帐目的最大单一风险。”

**冰山一角**

银行曝险部位各有不同，讯息披露程度也互异，使外界更难摸清哪个地方风险最大。OCC的Benhart说，多数的房屋净值贷款债权行是大型银行。

美银约有80亿美元房屋净值贷款未清偿余额将在2015年之前重新设定，之后还有570亿美元贷款重新设定，但目前尚不清楚哪一年会出现贷款重设最高数字。摩根大通10月时在一份监管文件中说，2015年之前和2017年之后，有90亿美元贷款将重新设定；而在2015-2017年之间将有220亿美元贷款重新设定。

美银表示，该行已经重新设定过的房屋净值信贷未清偿余额中，有9%是呆帐，对大型银行而言，这个数字尚属可控。但如果房屋净值贷款拖欠比率上升到次级房贷那样的水平，可能就会有麻烦了。

从贷款亏损的角度来说，“我们见到的只能说是冰山一角。和后续可能引爆的规模相比还很低。”Equifax的 Crews Cuts说。(完)