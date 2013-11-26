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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 15:46 BJT

全球金市：金价保持在一周高位附近，实货需求下滑

周一金价跌至四个半月低点每盎司报约1,225美元，随后由于空头回补和期权相关买盘而上涨近1%。

金价在三周前跌至1,300美元之下，且一直未能收复该水准。交易商预计直至有明确时间表说明美联储何时开始削减经济措施前，金价会一直承压。

“金价主要推手是量化宽松和美元，”华侨银行分析师Barnabas Gan称，“在我们得到削减刺激措施相关线索前，价格将受抑制。”

下一个主要数据是12月6日的非农就业报告，美联储的下次政策会议将于12月17-18日举行。

交易商称，在金价跌破1,230之后，买兴升温，但在金价再次上涨后，买盘快速消散。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%

现货金 1251.36 -0.85 -0.07 -25.27

现货银 20.11 -0.19 -0.94 -33.59

现货铂金 1383.74 -0.5 -0.04 -9.85

现货钯金 720.25 1.53 0.21 4.08

COMEX期金 1251 9.8 0.79 -25.35

COMEX期银 20.12 0.238 1.2 -33.62

汇率

欧元/美元 1.3535

美元指数 80.814

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 隋芬)

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