全球金市：金价保持在一周高位附近，实货需求下滑

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
周一金价跌至四个半月低点每盎司报约1,225美元，随后由于空头回补和期权相关买盘而上涨近1%。
金价在三周前跌至1,300美元之下，且一直未能收复该水准。交易商预计直至有明确时间表说明美联储何时开始削减经济措施前，金价会一直承压。
“金价主要推手是量化宽松和美元，”华侨银行分析师Barnabas Gan称，“在我们得到削减刺激措施相关线索前，价格将受抑制。”
下一个主要数据是12月6日的非农就业报告，美联储的下次政策会议将于12月17-18日举行。
交易商称，在金价跌破1,230之后，买兴升温，但在金价再次上涨后，买盘快速消散。
------------0714GMT---------------
价格 变动 涨跌% 年初迄今涨跌%
现货金 1251.36 -0.85 -0.07 -25.27
现货银 20.11 -0.19 -0.94 -33.59
现货铂金 1383.74 -0.5 -0.04 -9.85
现货钯金 720.25 1.53 0.21 4.08
COMEX期金 1251 9.8 0.79 -25.35
COMEX期银 20.12 0.238 1.2 -33.62
汇率
欧元/美元 1.3535
美元指数 80.814
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 田建华; 审校 隋芬)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37