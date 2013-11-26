金属期市：LME期铝接近四个半月低点，因库存过多打压价格

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
“恐怕大部分人的观点都是，实货供给将会增加。目前这个因素正在推低铜价。”他补充道。
LME铝库存接近纪录高位，报540万吨。外界认为除交易所库存之外，也保存有类似数量的铝库存。这些库存是从2008年信贷危机后开始增加的。
不过，由于投资者需求以及严重的瓶颈作用造成部分地区推迟交付一年甚至更久，市场并不能自由地获得铝。
LME在11月稍早时曾公布更加严格的仓储规定，从而让原先最久超过一年的等待时间缩短到最多50天。
评级机构惠誉在月中时曾表示，LME修改仓储规则，可能会在短期内打压铝价格，不过从长期来看，由于解决了价格扭曲，将有利于市场。
LME期铝价格 周二上涨0.14%，报每吨1,777美元，周一时曾跌至每吨1,768美元的低位，是7月5日以来最低水准。
上海期交所2月期铝合约 跌至每吨14,070元人民币，为两个月低点。
其他金属方面，0715GMT，LME期铜 变动不大，报每吨7,096.50美元。铜价周一触及11月以来最高的每吨7,140，自上周的三个月低点6,910美元反弹。上海期交所期铜合约上涨0.18%，报每吨50,790元人民币。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/洪曦; 审校 杜明霞/艾茂林)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37