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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 15:55 BJT

金属期市：LME期铝接近四个半月低点，因库存过多打压价格

“恐怕大部分人的观点都是，实货供给将会增加。目前这个因素正在推低铜价。”他补充道。

LME铝库存接近纪录高位，报540万吨。外界认为除交易所库存之外，也保存有类似数量的铝库存。这些库存是从2008年信贷危机后开始增加的。

不过，由于投资者需求以及严重的瓶颈作用造成部分地区推迟交付一年甚至更久，市场并不能自由地获得铝。

LME在11月稍早时曾公布更加严格的仓储规定，从而让原先最久超过一年的等待时间缩短到最多50天。

评级机构惠誉在月中时曾表示，LME修改仓储规则，可能会在短期内打压铝价格，不过从长期来看，由于解决了价格扭曲，将有利于市场。

LME期铝价格 周二上涨0.14%，报每吨1,777美元，周一时曾跌至每吨1,768美元的低位，是7月5日以来最低水准。

上海期交所2月期铝合约 跌至每吨14,070元人民币，为两个月低点。

其他金属方面，0715GMT，LME期铜 变动不大，报每吨7,096.50美元。铜价周一触及11月以来最高的每吨7,140，自上周的三个月低点6,910美元反弹。上海期交所期铜合约上涨0.18%，报每吨50,790元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/洪曦; 审校 杜明霞/艾茂林)

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