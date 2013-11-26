《热点聚焦》美国初创网络企业数据虽亮丽，但“仅供参考”

创业投资者一年要评估的草创企业数量往往多达数百家，而他们声称知道要如何从这些表面指标了解到一家公司运营状况的办法。

创业投资者观察每日、每周及每月用户数量，藉以粗略一家公司的重复造访用户数量。他们将那些难以为继的作法所带来的成长排除在外，例如网路服务业者会侵入用户联络名单，藉以传送垃圾讯息；创业投资者也会试图判断一个网路服务的传播速度，判断指标为用户朋友加入该服务的数字。

但由于近期私人公司投资招揽的长期禁令遭到解除，再加上提议中的“群众融资”(crowdfunding)规定将允许一般投资人押注草创企业，一些消费权益律师因而担心不够老练的投资人可能会轻易遭到误导。

“这是十分选择性公布、且经过严重美化的事实，”美国消费者联合会主管投资人保护的Barbara Roper表示，她所指的是各家公司所提出的用户指标。“没有标准的指标，根本无从比较。”

就连经验老到的投资人也可能犯错。社群网路影音应用程序Viddy在2012年筹得3,000万美元，投资人争相抢购这家一度每天新增百万用户的公司。

“该公司的用户成长图不像是缓步成长，而是直线攀升，”一名不愿具名的Viddy投资人透过电话表示，他不愿具名是因未获授权讨论这个状况。

他说，当时许多人没有意识到的是，Viddy的飞快成涨只是因为其是利用Facebook新的发行功能推出的第一个影音应用程序，产品本身并无特别之处。当Facebook突然收紧这个发行管道，Viddy的成长动能就戛然而止。

**考验选股能力**

Bessemer的Cowan指出，部份指标的确有其价值，他举该公司六年前投资于专业人士社群网站LinkedIn Corp 为例。

他表示，许多LinkedIn用户邀请其朋友加入该服务的事实，以及LinkedIn用户专页在谷歌 搜寻结果中名列前矛，意味着这项服务真正地拓展开来。

LinkedIn在2007年就开始产生营收，而Cowan称其实际成长潜力则是蕴含在其非财务面的多项指标。(完) (编译 张明钧/蔡美珍；审校 隋芬)