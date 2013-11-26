台湾债市：殖利率曲线趋缓，因30年增额公债标售好于预期

* 30年增额公债标售好于预期，殖利率曲线趋缓 * 交易员料乐观情绪可望延续至10年期增额公债标售 * 明日五年公债殖利率在1.06-1.10%；10年在1.65-1.70% 路透台北11月26日 - 台湾公债殖利率曲线周二趋缓。因中午的30年增额公债102/9R标售结果好于预期， 交易商认为此一利多料将对周五标售的10年增额公债102/10R产生带动效果，因而令中、长券殖利率明显向下 。 交易商指出，本次30年增额公债全额标出，中止了前四次长券不足额发行的情形。此与近期各金融机构多 已完成明年度预算规划，补券需求随之产生，再加上担心明年财政部可能减少长债发行量，基于风险分摊考量 先行建置部位等因素有关。 “中小寿险前一次没拿到，这次就有压力。总不能赌明年的发债计画，会不会有长券吧。”一大型寿险公 司交易员表示。 另一票券商则称，近期债市殖利率只要弹升，筹码就会被接走。这透露了一个讯号，就是各金融机构在 编列完明年度预算后，就有建置部位的需求。〞怕买不到，若太晚买，1、2月的预算就达不到。〞 台湾央行今日中午标售30年期增额公债102/9R，得标利率为2.43%。300亿台币筹码全额发行，中止了此前 四期长券不足额发行的情形。各行业得标比重方面，银行得标比重14.16%、证券业46.50%、票券业12.67%、保 险业26.67%。 他们预估，明日五年期公债殖利率料在1.06-1.10%区间震荡；10年期增额券的发行前交易则估落在1.65-1 .70%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 -0.52 1.0833 1.0800-1.0888 30.5 10 102/10R -3.12 1.6800 1.6755-1.7100 63.5 30 102/9R -2.40 2.4260 2.4260-2.4260 0.5 30年增额券标售结果好于预期，交易员认为，此一乐观气氛将会延续至周五10年增额券的标售，102/10R 得标利率将会跌破1.70%。 〞长端压下来，周五标起来应该不会那么空。〞一票券商交易员说。 另一证券商交易员则表示，102/10R发行前交易期间，买盘在1.73-1.75%区间的接手意愿颇强。今日30年 增额券标售又好于预期，预料102/10R得标利率应该会在1.70%之下。 10年增额公债102/10R将于29日(周五)标售，预定金额350亿台币。 本周全球债市重要经济数据及事件包括：周二美国公布11月消费者信心指数(CPI)、9月及10月房屋开工及 建筑许可数据、里奇蒙联储11月制造业指数；周三美国公布10月耐久财订单及一周请领失业金报告、芝加哥联 储9及10月制造业指数；周四欧元区公布11月企业、经济及服务业景气指数；周五台湾公布第三季经济成长率( GDP)。 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6700 5 102/11 1.0833 2 102/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)