《汇市简讯》跌势回档位压制英镑/美元，关注英央行总裁卡尼言论

投行观点：固特异轮胎评级从买入下调至中性--高盛
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0731GMT
* 英镑兑美元自1.6134延续涨势后，在亚洲时段于1.6174面临阻力
* 1.6174是周一1.6241-1.6134跌势的38.2%回档位
* 汇价走向1.6134途中，埋在1.6180和1.6150下方的停止单被触发
* 英国央行总裁卡尼、副总裁宾恩、央行货币政策委员会(MPC)委员戴尔和布罗德班特将从1000GMT起在英国议会财政委员会讲话
* 戴尔近期倾向英国低利率“持续一段时间”。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼；审校 隋芬)
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代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19