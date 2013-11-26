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市场报道 | 2013年 11月 26日 星期二 15:58 BJT

《汇市简讯》跌势回档位压制英镑/美元，关注英央行总裁卡尼言论

0731GMT

* 英镑兑美元自1.6134延续涨势后，在亚洲时段于1.6174面临阻力

* 1.6174是周一1.6241-1.6134跌势的38.2%回档位

* 汇价走向1.6134途中，埋在1.6180和1.6150下方的停止单被触发

* 英国央行总裁卡尼、副总裁宾恩、央行货币政策委员会(MPC)委员戴尔和布罗德班特将从1000GMT起在英国议会财政委员会讲话

* 戴尔近期倾向英国低利率“持续一段时间”。(完)

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