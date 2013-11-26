中国期市：鸡蛋期货上市不足半月连创新高，但后期涨幅料有限

路透北京11月26日 - 中国大连商品交易所鸡蛋期货<0#DJD:>上市不 足半个月，本周以来盘中连续两天刷新上市新高，成交量和持仓规模亦明 显增长。不过分析师指出，鸡蛋期货价格上涨的基本面因素支撑难以持续 ，后期上涨幅度料有限。 鸡蛋期货主力合约1405 收涨0.58%至4,162元人民币，盘中一 度触及纪录新高至4,180元，较昨日盘中所创的纪录新高上涨2元，亦较上 市以来的最低点上涨逾6.3%。 上市以来一直交易不算太活跃的鸡蛋期货仅主力合约在周一的成交量 就达到27.5万手，亦为上市以来新高，周二成交略显平静，主力合约成交 量亦达到15万手。 银河期货鸡蛋期货分析师胡香君指出，最近现货价格上涨引领期货价 格上涨，且主产区之一的东北遭遇大雪，影响鸡蛋运输，加上冬季产蛋量 的季节性下降，都将使得鸡蛋供需关系偏紧，从而激发投资者做多情绪， 催涨鸡蛋期价。 但亦有分析师指出，除了供需面的因素，由于鸡蛋期货一手保证金仅 为4,000元左右，不排除资金进入鸡蛋期货进行炒作的嫌疑，毕竟光从东 北遭遇大雪等天气原因导致供需偏紧，仍很难解释鸡蛋期货价格在一两天 之内就上涨4%。 他们亦指出，相比十一中秋双节时期，临近年关并不是鸡蛋期货需求 最为旺盛的时期，且当前市场鸡蛋总体供给并不紧张，资金短期炒作难以 令鸡蛋期货价格持续上涨。 “四季度鸡蛋期货价格不会有明显上涨趋势，再上涨200点已经挺难 的了，”胡香君指出。 中国首个畜牧期货品种--大连商品交易所鸡蛋期货合约于本月11月8 日正式挂牌上市，交投最活跃的1405合约 当日高开回落，市场炒 新热度超出预期。 市场人士认为，由于鸡蛋期货属于小合约，一手保证金仅为4,000元 左右，合约本身比较亲民，对个人投资者很具有吸引力，且其与农产品包 括玉米、豆粕都形成一定的套利关系，因而对套利资金亦有吸引力。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1402 50,790 0.18 265,860 黄金(au) 1406 250.15 0.89 135,764 螺纹钢 (rb) 1405 3,660 0.88 1,609,358 橡胶 (ru) 1405 18,935 -0.66 200,860 大商所 豆粕 (m) 1405 3,279 -0.30 1,627,654 豆油 (y) 1405 7,240 -1.09 872,344 焦炭 (j) 1405 1,620 0.50 265,108 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,989 -0.12 410,586 棉花 (cf) 1405 18,600 0.24 67,540 中金所 沪深300(if) 1312 2,391.0 -0.20 95,652 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨 （完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)