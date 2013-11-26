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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 16:17 BJT

韩国债市：公债价格上涨，受韩国央行购债计划提振

指标10年期公债收益率(殖利率) 收低1.9个基点，报3.634%。12月三年期公债期货 收高0.05点，报105.52。

外资卖超公债期货，但卖超规模从周一的721.6亿韩元降至522亿韩元(4,900万美元)，助力提振债市人气。

韩国央行周一晚时称，将在周三通过竞标从市场购入至多7,000亿韩元现有公债，用于回购协议操作。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.52 105.47

10年期公债收益率 3.634% 3.653%

五年期公债收益率 3.288% 3.305%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 艾茂林)

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