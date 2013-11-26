《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月26日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透香港11月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价：(本地 时间16:14时，1港元=0.78585人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为-6.05%，高于上交易日收盘的-6.37%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元)A/H股比价 工商银行 3.79 5.50 0.88 建设银行 4.37 6.22 0.89 中国银行 2.80 3.70 0.96 农业银行 2.59 3.93 0.84 招商银行 10.83 16.20 0.85 中信银行 3.98 4.48 1.13 交通银行 4.11 5.71 0.92 民生银行 8.47 9.09 1.19 中国人寿 15.47 24.75 0.80 中国平安 40.55 71.75 0.72 中国太保 19.46 31.65 0.78 中信证券 12.52 19.02 0.84 新华人寿 23.46 27.20 1.10 海通证券 11.35 13.04 1.11 华能国际 5.45 7.39 0.94 大唐发电 4.32 3.44 1.60 华电国际 3.17 3.26 1.24 中煤能源 5.28 5.04 1.33 中国神华 16.55 26.25 0.80 中国石油 7.92 9.24 1.09 兖州煤业 9.96 8.36 1.52 中国石化 4.72 6.66 0.90 上海石化 4.27 2.24 2.43 中海油服 22.30 22.95 1.24 仪征化纤 2.97 1.53 2.47 中国铝业 3.88 2.84 1.74 江西铜业 14.76 14.78 1.27 洛阳钼业 6.65 3.33 2.54 紫金矿业 2.43 1.79 1.73 马钢股份 1.76 2.12 1.06 鞍钢股份 3.11 5.22 0.76 重庆钢铁 2.58 1.16 2.83 海螺水泥 16.79 28.90 0.74 洛阳玻璃 5.03 1.39 4.60 北人股份 8.52 3.07 3.53 中联重科 5.62 7.51 0.95 金隅股份 6.97 6.46 1.37 中国国航 4.12 6.08 0.86 东方航空 2.93 3.15 1.18 南方航空 2.92 3.40 1.09 中国远洋 3.18 3.75 1.08 中海集运 2.58 2.00 1.64 中集集团 13.76 15.36 1.14 中海发展 4.39 4.94 1.13 宁沪高速 5.80 9.86 0.75 深高速 3.56 3.53 1.28 成渝高速 2.96 2.35 1.60 皖通高速 4.10 4.40 1.19 广深铁路 2.95 3.95 0.95 中国南车 5.13 7.14 0.91 中国交建 4.18 6.47 0.82 中国铁建 5.26 8.66 0.77 中国中铁 2.93 4.49 0.83 长城汽车 45.99 46.75 1.25 比亚迪 37.00 38.00 1.24 广汽集团 9.11 10.00 1.16 青岛啤酒 44.42 64.95 0.87 广州药业 26.64 25.80 1.31 新华制药 4.65 2.05 2.89 海信科龙 10.12 10.38 1.24 南京熊猫 7.96 3.85 2.63 晨鸣纸业 5.09 3.40 1.91 上海医药 15.53 17.94 1.10 中兴通讯 16.00 17.36 1.17 东方电气 11.62 13.06 1.13 潍柴动力 19.80 34.25 0.74 东北电气 2.52 0.91 3.52 广船国际 14.82 16.90 1.12 经纬纺机 9.03 5.46 2.10 昆明机床 4.70 2.14 2.79 一拖股份 10.16 6.19 2.09 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览 表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日 程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅; 审校 黄凯)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37