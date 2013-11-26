《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月26日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透香港11月26日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价：（本地时间18:23时，1港元=0.78576人 民币 ） 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 8.54 13.45 0.81 深物业 7.87 6.29 1.59 南玻 8.95 6.41 1.78 深康佳 3.63 2.61 1.77 ST中华 4.19 1.56 3.42 ST中冠 9.5 4.7 2.57 深深宝 7.73 5.79 1.70 深华发 6.72 3.53 2.42 深赤湾 16.57 14.57 1.45 招商地产 21.74 20.48 1.35 特力 7.38 5.01 1.87 飞亚达 7.55 6.56 1.46 一致药业 37.79 33.68 1.43 深深房 3.82 2.89 1.68 ST盛润 6.15 5.26 1.49 深南电 4.19 2.67 2.00 深纺织 7.41 5.52 1.71 方大集团 5.57 3 2.36 深国商 20.9 12.67 2.10 深赛格 5.18 2.91 2.27 宝石 18.71 10.55 2.26 小天鹅 8.39 8.4 1.27 粤高速 3.01 2.52 1.52 晨鸣纸业 5.09 3.9 1.66 ST珠江 3.43 2.48 1.76 丽珠 36.18 34.22 1.35 美菱电器 3.86 3.9 1.26 大冷股份 7.93 6.16 1.64 粤电力 4.88 4.61 1.35 佛山照明 6.11 5.39 1.44 江铃汽车 21.05 26.77 1.00 沙隆达 11.15 7.89 1.80 苏常柴 6.56 4.58 1.82 威孚高科 27.1 25 1.38 古井贡酒 21.61 18.5 1.49 ST东海 5.25 4.09 1.63 长安汽车 11.55 16.14 0.91 京东方 2.14 1.88 1.45 鲁泰 8.93 9.63 1.18 本钢板材 3.07 2.5 1.56 张裕 28.62 27.23 1.34 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37