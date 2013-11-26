更新版 1-中国汇市：人民币即近收平盘，月内料难升破6.09关口

* 人民币即期近收平盘，波幅继续收窄 * 即期本月内料难以突破6.09大关 * 6.0920元附近有大行的稳定购汇盘 * 期待监管层进一步指引 (更新收盘报价) 路透上海11月26日 - 人民币兑美元即期 周二近收平盘，仅较昨日收盘微升 一个点子，全天波动空间收窄至10个点子。交易员称，结汇盘不少，但大行购汇持续出击， 令即期汇率维持平稳。 一外资银行交易员称，即期还是不动，11月横盘在6.09上方，导致远期汇率也连续走贬 ，远期市场对年底人民币升值加速的预期，正逐渐被修正。 “跟昨天差不多，早盘很稳定，结汇挺多的，但买的也很多，...市场预期比较一致， （美元）买盘委托在固定的价格，大约6.0920-6.0922，根本下不去。”北京一国有银行交 易员指出。 交易员们并称，估计监管层有意维持人民币汇率的稳定，月内汇市横盘在6.09元附近的 概率非常大，大家能做的就是顺势而为。期待下个月会有所突破，这主要要看监管层进一步 的指引。 全球汇市方面，日圆周二暂获喘息空间，美国公布疲软房市数据后，日圆兑美元由六个 月低点微升，但日圆兑欧洲货币仍维持在数年低点附近。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0927 6.0926 0.00% 中间价 6.1357 6.1342 -0.02% 成交额 190亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.71% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 10 6.0920 6.0930 2013年来即期升贬值幅度 2.26% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 405 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日 1年期NDF 6.1492/29 6.1535 CNH即期 6.0782/99 6.0774 中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行 将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元 。(完)