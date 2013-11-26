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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 16:48 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即近收平盘，月内料难升破6.09关口

* 人民币即期近收平盘，波幅继续收窄
    * 即期本月内料难以突破6.09大关
    * 6.0920元附近有大行的稳定购汇盘
    * 期待监管层进一步指引

 (更新收盘报价)
    路透上海11月26日 - 人民币兑美元即期 周二近收平盘，仅较昨日收盘微升
一个点子，全天波动空间收窄至10个点子。交易员称，结汇盘不少，但大行购汇持续出击，
令即期汇率维持平稳。
    
    一外资银行交易员称，即期还是不动，11月横盘在6.09上方，导致远期汇率也连续走贬
，远期市场对年底人民币升值加速的预期，正逐渐被修正。
    
    “跟昨天差不多，早盘很稳定，结汇挺多的，但买的也很多，...市场预期比较一致，
（美元）买盘委托在固定的价格，大约6.0920-6.0922，根本下不去。”北京一国有银行交
易员指出。
    
    交易员们并称，估计监管层有意维持人民币汇率的稳定，月内汇市横盘在6.09元附近的
概率非常大，大家能做的就是顺势而为。期待下个月会有所突破，这主要要看监管层进一步
的指引。
       
    全球汇市方面，日圆周二暂获喘息空间，美国公布疲软房市数据后，日圆兑美元由六个
月低点微升，但日圆兑欧洲货币仍维持在数年低点附近。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                      今日            上日      升贬
            即期成交价格                  6.0927          6.0926    0.00%
                  中间价                  6.1357          6.1342    -0.02%
            成交额                       190亿美元                     
                                                                       
          日内相对于中间价最大波幅   0.71% (上限±1%)      日高      日低
                日内波动幅度(pips)          10            6.0920    6.0930
            2013年来即期升贬值幅度         2.26%                           
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF          405                        
                               XS>                                 
                                                                       
 离岸人民币市场,北京时间16:41              今日            上日        
             1年期NDF                    6.1492/29        6.1535       
                     CNH即期             6.0782/99        6.0774       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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