中港贸易：香港10月出口按年劲升8.8%，短期内出口可能仍较波动

投行观点：Qualys初始评级为加码，目标价43美元--摩根士丹利
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透香港11月26日 - 香港政府统计处周二公布，10月整体出口货值按年升8.8%，上月为上涨1.5%；期内进口货值亦按年升6.3%。进出口值在上月小幅回升后获较快增长，但鉴于先进经济体的复苏缓慢和不稳，外围环境依然不稳定。
10月份转口货值按年升9.1%至3,187亿港元；而港产品出口货值则下跌7.7%至45亿港元。
政府发言人指出，商品出口在10月份录得较快的按年增长，部分是由于去年比较基数较低所致。输往亚洲主要市场及欧盟的出口上升，抵销了美国市场进一步的跌幅。 发言人进一步指出，鉴于先进经济体的复苏缓慢和不稳，外围环境依然不稳定。而美国货币政策和财政问题衍生的不明朗因素，亦为短期内的全球经济前景蒙上阴影。故此，香港的出口表现在短期内还可能会较为波动。
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)
2013年10月 +8.8 +9.1 +6.3
9月 +1.5 +1.8 +0.4
8月 -1.3 -1.2 -0.2
7月 +10.6 +10.9 +8.3
6月 -0.2 0.0 +1.4
5月 -1.0 -0.9 +1.7
4月 +9.0 +9.3 +7.7
3月 +11.2 +11.3 +11.3
2月 -16.9 -16.8 -18.3
1月 +17.6 +17.5 +23.9 2012年12月 +14.4 +14.6 +11.9
11月 +10.5 +10.7 +9.0
10月 -2.8 -2.7 +3.3
9月 +15.2 +15.3 +14.9
8月 +0.6 +0.7 +0.9
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
13年8月-10月 +2.9 +3.2 +2.1
13年7月-9月 +3.3 +3.6 +2.6
13年6月-8月 -5.1 -5.1 -3.9
13年5月-7月 -3.8 -3.8 -2.7
13年4月-6月 -2.8 -2.8 -1.3
13年3月-5月 -0.4 -0.4 +0.7
13年2月-4月 -4.1 -4.1 -2.7
13年1月-3月 -1.2 -1.2 -2.5 12年12月-13年2月 +3.5 +3.6 0 12年1月-13年1月 +8.6 +8.8 +4.3
12年10-12月 +5.5 +5.7 +4.7
12年 9-11月 +6.7 +6.9 +7.4
8-10月 +3.6 +3.6 +6.1
7-9月 +2.5 +2.5 +4.2
6-8月 -1.5 -1.5 +1.5 (完)
浏览香港经济相关信息,请点选
浏览有关发布于香港政府网站的公告,请点选(here) (记者 赵红梅；审校 黄凯)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。