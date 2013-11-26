中港贸易：香港10月出口按年劲升8.8%，短期内出口可能仍较波动

路透香港11月26日 - 香港政府统计处周二公布，10月整体出口货值按年升8.8%，上月为上涨1.5%；期内进口货值亦按年升6.3%。进出口值在上月小幅回升后获较快增长，但鉴于先进经济体的复苏缓慢和不稳，外围环境依然不稳定。

政府发言人指出，商品出口在10月份录得较快的按年增长，部分是由于去年比较基数较低所致。输往亚洲主要市场及欧盟的出口上升，抵销了美国市场进一步的跌幅。 发言人进一步指出，鉴于先进经济体的复苏缓慢和不稳，外围环境依然不稳定。而美国货币政策和财政问题衍生的不明朗因素，亦为短期内的全球经济前景蒙上阴影。故此，香港的出口表现在短期内还可能会较为波动。