《专栏》中国三中全会强调市场化资源配置冲击收储政策

(作者为路透特邀撰稿人，文章仅代表本人观点)

撰稿 王红英 近期围绕中共三中全会“资源优化配置”的主题及未来市场化改革的方向引起较多投资人的关注。我们仅从大宗商品的投资角度做一分析。

在过去以投资为主的GDP增长模式背景下，大宗商品价格是中国经济的重要基础，绝大部分定价体系还是受到计划经济的约束，成品油、水、电等重要商品基本上受到发改委的定价机制影响，部分商品一度形成只涨不跌或者说涨多跌少的格局，形成非常不合理的定价机制，显然是违背三中全会提高资源配置效率和市场决定价格形成机制的精神。

比国家直接定价稍逊一点的就是国家收储政策对市场的损害。棉花已经实行了连续3年的临时收储，收储价格分别为每吨19800、20400、20400元，在收储的作用下，国内价格保持相对高位，比国外美棉、印度棉要高出4000元／吨左右，市场上棉花基本都进入了国储，导致市场流通性减少。

同时，由于僵化的定价体系，使得价格的市场化发现机制丧失，价格对市场的调节作用、资源的优化配置作用丧失，目前农产品收储政策使得品种偏离市场化，国家政策成为价格变化的最重要因素，而非供需关系。

期、现货市场有所脱节，最为典型的就是中国棉花期货市场持仓量大幅减少，从2009年数十万手降低到目前的10万手。僵化的产业政策已经影响到中国产业的科学、可持续发展，已经到了非改不可的地步。

当然，我们并不是完全反对过去的国家收储政策，应该说在过去资源较为紧张的时代，价格的行政干预是有其必要性的，事实上也在中国经济转轨的时期发挥了良好的抑制资源品价格、辅助中国经济腾飞的历史作用。

但我们要清醒地看到未来世界经济将进入到一个中低速发展时期，资源品的市场需求增速将会减缓，如果不抓住这个历史性机遇改革已经不再适合目前全球经济的收储政策，将会带来大量的资源品存储价值损失、甚至带来金融市场的风险，如在过去的两年中由于中国经济的转型导致投资占GDP的比重急剧下降，煤炭、钢铁价格暴跌50%，给产业及银行带来重大风险隐患。

所以对我们还在执行收储政策的如白糖、棉花、天然橡胶、铜等品种要抓紧改革，事实上，由于国内外巨大的价差存在的利润诱惑，大量的走私糖、走私棉花不断的进入国内市场，扰乱市场的价格体系，从另一方面反而制约政府的有效调控的实施。

所以未来政府的强制收储政策应该变得更有弹性、更加有效率，我们再以棉花为例，我国现行的棉花临时收储制度对棉农的补贴实际上是间接补贴的方式，即财政补贴资金不直接以财政拨入的方式进行，而是通过流通环节间接给予补贴。这固然对棉花生产有一定的支持作用，但这种补贴对棉花生产的直接刺激作用较低，而且容易在中间环节流失。

美国对其棉花生产给予高额的直接补贴，收到了良好的效果。而且直接补贴属于WTO规则下的农业支持的“绿箱”政策，既不会扭曲市场，又对棉花生产有更强的激励效果。因此，我国应对现行的棉花临时收储制度和收储价格进行适当调整，探索由目前的临时收储政策为主，转为临时收储和直接补贴并重，最后转为以直接补贴为主的市场化棉花生产支持模式，形成棉价内外协调可持续发展的新机制。

具体补贴部分以籽棉单产、种植面积、产量为补贴依据，对于差额补贴，国家可根据棉花供需模型、近年来经CPI调整后的棉花价格、成本+合理收益定价模型。当实际价格低于这个价格时对棉农给予直接的补贴。棉农凭资格认定的棉花收购加工企业的收棉发票到当地农业发展银行领取差价补贴即可，而收购单位的补贴款则由国家财政部门给予拨付。

综合以上，新的经济形势要求我们的收储政策也要与时俱进，学会更加科学、合理的调控价格，最终让市场这个看不见的手去更有效的配置资源的合理价值及使用，才会真正使我们国家发展成为简约、高效型的“绿色”社会。

《决定》表述：建设统一开放、竞争有序的市场体系，是使市场在资源配置中起决定性作用的基础。必须加快形成企业自主经营、公平竞争，消费者自由选择、自主消费，商品和要素自由流动、平等交换的现代市场体系，着力清除市场壁垒，提高资源配置效率和公平性。要建立公平开放透明的市场规则，完善主要由市场决定价格的机制，建立城乡统一的建设用地市场，完善金融市场体系，深化科技体制改革。

(作者系中国国际期货有限公司董事总经理、中国中期研究院常务副院长，联系方式：wanghongying@cifco.net.cn)