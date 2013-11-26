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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 16:57 BJT

新兴汇市：泰铢受助于央行干预而摆脱11周低点，但政治因素仍令前景看跌

但印尼卢比兑美元一度下跌0.5%至11,790，创2009年3月以来最弱水准，交易商指因有支付债务和汇回资金的美元需求。

官方雅加达银行间即期美元汇率 设在11,765，为此汇率推行以来的最弱水平。印尼央行在5月推出该指标，藉此控制汇率波动。

由于印尼的经常帐赤字规模，卢比被视为一旦美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终开始缩减刺激政策，其将最容易遭受资金外流影响。

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菲律宾披索 43.73 43.87 +0.33 -6.12 41.05

印尼卢比 11775.00 11730.00 -0.38 -18.22 9630.00

印度卢比 62.36 62.50 +0.22 -11.82 54.99

马币 3.2165 3.2185 +0.06 -4.93 3.0580

人民币 6.0925 6.0926 +0.00 +2.26 6.2303

(完)

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