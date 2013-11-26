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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 16:49 BJT

韩国个股：韩国政府出售所持中小企业银行部分股份，规模为1.42亿美元

路透首尔11月26日 - 根据路透获得的一份文件，韩国政府计划将所持中小企业银行(IBK) 43亿美元股份中出售1.42亿美元。

韩国企划财政部以每股11,400韩元价格出售1,316万股该行股份，相当于较周二收盘价12,000提供5.0%的折扣。

韩国企划财政部持有该行68.9%的股份，或3.788亿股。此次出售后所持股份约为65.4%。

此次出售是因为该部预计今年由于经济成长乏力，预计税收将有最多8万亿(兆)韩元(75.3亿美元)缺口。

韩国本来计划今年通过出售中小企业银行股份最多融资1.7万亿(兆)韩元。

美银美林 、摩根大通 、三星证券 是共同簿记行。(完) (编译 石冠兰 审校 田建华)

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