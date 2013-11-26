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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 17:05 BJT

台湾汇市：台币/美元随韩元小涨，月底前料在既有区间狭幅整理

* 台币随韩元收升结束连四日收跌
    * 部分出口商月底抛汇收敛贬幅
    * 明日实质交易区暂估29.550-29.620

    路透台北11月26日 - 台币兑美元 周二微幅收升。交易员认为，感恩节假期将
近，汇市成交量能仍旧偏低，多以实质需求为主，场上仍见进口商、外资美元买盘拖累台币
实质交投区间偏弱，惟出口商月底抛汇稍有收敛台币贬幅，短线台币料在既有区间狭幅整理
。
      
    汇银人士指出，由于国际油价回软减轻通膨压力，央行不用太过干预汇市，且韩元今日
小涨作收 ，央行尾盘例行性调节力道略减弱，令台币终场收升结束连四日
贬势，显示央行觉得接受台币续处现有区间整理。
    
    交易员普遍预估，明日台币主要交投区间暂估29.550-29.620。
    
    “ 韩元收涨，央行也放手让台币收升。”一位本地银行交易员说。
      
    市场人士指出，今日台股续涨吸引外资持续买超，不过买超幅度缩减，市场担忧外资为
因应年底海外资金需求而持续偏向汇出，今日外资仍属买、卖汇双向皆有，而在外资美元买
需跟出口商月底抛汇力道相互拉扯下，致台币今天整日在窄幅区间波动。
    
    今日台币实质交易区间主要在29.582-29.606，上日交投则在29.550-29.599；与台币具
比价效应的韩元 今日小幅收升至1,059.9，上日收报1,061.9。
       
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度皆较上日小
幅扩大，并没有明显变化，至于一个月期远汇 尾盘报价来到29.550/29.560，
上日尾盘则收报29.554。
        
    台湾股市 周二连续第三个交易日收涨，交易商表示，随着美股持续创高，带动
今日台股收创三周高位，短线维持大区间盘整向上格局。证交所资料显示，外资及陆资在台
股买超1.40亿台币，连续第二日买超，两日来共买超17.60亿台币。 
    
    亚洲新兴市场方面，泰国央行周二疑似干预市场，帮助泰铢脱离11周低位，但政治局势
愈发紧张，引发外资大量逃离该国，仍给泰铢带来压力。     

    本周余日全球汇市重要经济数据及事件包括：周二稍晚美国公布11月消费者信心指数、
德国10月实质零售销售；周三美国一周请领失业金人数、10月耐久财订单、英国第三季GDP
；周四德国11月就业数据、欧元区11月景气指数及周五台湾公布第三季GDP、欧元区11月通
膨率等。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                         报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司  29.652      29.675    29.575-29.680   29.670     6.60    5.90
                                                                          
 元太外汇经纪公司  29.636      29.660    29.575-29.670   29.660     2.79    2.87
                                                                          
 
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 美元/台币一个月期         -0.045/-0.035       -0.040/-0.030
 美元/台币六个月期         -0.240/-0.215       -0.225/-0.200
 (完)

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