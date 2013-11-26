台湾汇市：台币/美元随韩元小涨，月底前料在既有区间狭幅整理

* 台币随韩元收升结束连四日收跌 * 部分出口商月底抛汇收敛贬幅 * 明日实质交易区暂估29.550-29.620 路透台北11月26日 - 台币兑美元 周二微幅收升。交易员认为，感恩节假期将 近，汇市成交量能仍旧偏低，多以实质需求为主，场上仍见进口商、外资美元买盘拖累台币 实质交投区间偏弱，惟出口商月底抛汇稍有收敛台币贬幅，短线台币料在既有区间狭幅整理 。 汇银人士指出，由于国际油价回软减轻通膨压力，央行不用太过干预汇市，且韩元今日 小涨作收 ，央行尾盘例行性调节力道略减弱，令台币终场收升结束连四日 贬势，显示央行觉得接受台币续处现有区间整理。 交易员普遍预估，明日台币主要交投区间暂估29.550-29.620。 “ 韩元收涨，央行也放手让台币收升。”一位本地银行交易员说。 市场人士指出，今日台股续涨吸引外资持续买超，不过买超幅度缩减，市场担忧外资为 因应年底海外资金需求而持续偏向汇出，今日外资仍属买、卖汇双向皆有，而在外资美元买 需跟出口商月底抛汇力道相互拉扯下，致台币今天整日在窄幅区间波动。 今日台币实质交易区间主要在29.582-29.606，上日交投则在29.550-29.599；与台币具 比价效应的韩元 今日小幅收升至1,059.9，上日收报1,061.9。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度皆较上日小 幅扩大，并没有明显变化，至于一个月期远汇 尾盘报价来到29.550/29.560， 上日尾盘则收报29.554。 台湾股市 周二连续第三个交易日收涨，交易商表示，随着美股持续创高，带动 今日台股收创三周高位，短线维持大区间盘整向上格局。证交所资料显示，外资及陆资在台 股买超1.40亿台币，连续第二日买超，两日来共买超17.60亿台币。 亚洲新兴市场方面，泰国央行周二疑似干预市场，帮助泰铢脱离11周低位，但政治局势 愈发紧张，引发外资大量逃离该国，仍给泰铢带来压力。 本周余日全球汇市重要经济数据及事件包括：周二稍晚美国公布11月消费者信心指数、 德国10月实质零售销售；周三美国一周请领失业金人数、10月耐久财订单、英国第三季GDP ；周四德国11月就业数据、欧元区11月景气指数及周五台湾公布第三季GDP、欧元区11月通 膨率等。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.652 29.675 29.575-29.680 29.670 6.60 5.90 元太外汇经纪公司 29.636 29.660 29.575-29.670 29.660 2.79 2.87 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.240/-0.215 -0.225/-0.200 (完)