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货币新闻 | 2013年 11月 26日 星期二 17:31 BJT

中国能源：将支持民间资本进入油气勘探开发领域--能源局

路透北京11月26日 - 中国国家能源局周二称，正抓紧研究落实能源领域民间投资政策，将支持民间资本进入油气勘探开发领域，并支持民营企业投资建设分布式新能源及小水电项目。

能源局网站刊登新闻稿并称，这些投资政策还包括梳理出简化火电和电网项目审批程序、定准许进口和使用原油的炼油企业资质标准等共计20项工作任务。

新闻稿并称，抓紧研究出台简化火电核准支持性文件方案、天然气基础设施建设与运营管理办法等配套文件，并推出一批有利于激发民间投资活力的煤炭深加工、新能源、生物液体燃料等示范项目。（完）

参看详情请点选链接 here (发稿 李然; 审校 林高丽)

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