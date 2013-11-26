更新版 1-中国货币市场：14天以内回购利率多小跌，央行逆回购稍缓情绪但未实质改善

(新增收盘报价)

路透上海11月26日 - 中国银行间市场周二14天以内主要回购利率均小幅回落，而一个月以上期限资金利率则持续走升。交易员表示，央行央票未续作且逆回购继续“放水”，短期内有助于缓和市场情绪，但较之今日国库现金等到期量，单日净回笼量相对偏多，短期资金拆借难度仍未实质改善。

他们并认为，21天以上等期限资金利率攀高不下，尤其是三个月期限资金利率逾7%，反应市场对未来流动性担忧及谨慎心态不减，机构多寄望未来财政存款投放驰援资金面。

“(资金)就这样吧，比昨天好点儿，不过该借还是借，央票没续作，好歹算个利好，”华南一银行交易员表示，“虽说还有逆回购投放，但是就没觉得资金面怎么好转”。

她进一步表示，央行逆回购较上周操作量还是减少的，且今日资金到期量又比较大，包括500亿元国库现金定存以及350亿元逆回购，资金面实质上并未明显改善。

央行网站信息显示，未续做周二到期的10亿元人民币三年期央票，为7月以来首次未续做。此前央行一般于三年央票到期前一日发布续做公告。

据路透统计，周二350亿元七天期逆回购到期，500亿元国库现金定期存款到期，再加上10亿元央票到期，由此测算，今日净回笼资金规模520亿元。

上海另一银行交易员亦表示，逆回购消息之后市场一度略有些许改善，但单日资金净回笼量不少，总体而言资金拆入难度缓解有限，“三个月资金利率已逾7%，未来等等看财政存款投放吧”。

另外，近期以来，各期限质押式回购开盘价均明显被压低，市场揣测应是央行维稳市场利率的意图，而今日亦无例外，隔夜、七天以及14天期限质押式回购利率均在9:06同时出现略偏低的开盘价。

中国人民银行公开市场三年央票7月中来首次未续做，逆回购操作规模较上周略缩量，国库现金定存到期未接续进一步加大单日资金回笼，央行中性偏紧的基调未见有改变迹象。

据以往经验，11月开始财政存款进入投放期，在12月则达到顶峰。此前三年11月投放规模在1,100亿元-3,700亿元区间，而12月，单月投放资金逾万亿元也不足为奇。

今日银行间市场质押式回购总成交量增至7,184.21亿元，较上日的6,628.93亿元增长约8%；其中隔夜品种成交为5,553.32亿元，亦高于上日的5,240.3亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7933 3.9046 -11.13 5,553.32

七天 4.7630 4.8583 -9.53 985.44

14天 6.0172 6.2257 -20.85 279.44

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.2900 5.2900 +0.00 2,478.87

七天 6.0600 5.7800 +28.00 287.23

14天 6.1100 4.8550 +125.50 23.17

回购定盘利率

其中:隔夜 3.9100 3.9500 -4.00 --

七天 4.7100 4.7400 -3.00 --

14天 5.9400 6.1800 -24.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.7460 3.7460 +0.00 --

七天 4.6775 4.6775 +0.00 --

三个月 4.7156 4.7156 +0.00 --