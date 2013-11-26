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债券 | 2013年 11月 26日 星期二 17:55 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元上涨，关注英国央行官员证词

周二公布的一项调查显示，英国服务业企业以六年来最快速度增聘新员工，并计划增加投资，因该国经济复苏加大马力。

英镑兑美元 上扬0.2%，报1.6190美元，小幅升向周一触及的一个月高位1.6241及10月初高位1.6260。

“如果你仔细看主要货币，英镑是最可靠的，”Western Union Business Solutions市场分析师Nawaz Ali称。

“英镑正遭遇技术阻力...但现在你不能作空英镑。”

英镑较其他主要货币享有更多货币政策前景助力。但分析师表示，央行总裁卡尼或许会强调，近来通胀率下滑可能会降低收紧政策的必要性。对这一点的担忧压抑英镑兑美元及欧元无法突破主要技术位。

英镑兑欧元 小跌至0.8372英镑。(完)

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