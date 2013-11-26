欧洲汇市：英镑兑美元上涨，关注英国央行官员证词

路透基点：数银行有意参与中国东方资产管理3亿美元三年期联贷--TRLPC
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
周二公布的一项调查显示，英国服务业企业以六年来最快速度增聘新员工，并计划增加投资，因该国经济复苏加大马力。
英镑兑美元 上扬0.2%，报1.6190美元，小幅升向周一触及的一个月高位1.6241及10月初高位1.6260。
“如果你仔细看主要货币，英镑是最可靠的，”Western Union Business Solutions市场分析师Nawaz Ali称。
“英镑正遭遇技术阻力...但现在你不能作空英镑。”
英镑较其他主要货币享有更多货币政策前景助力。但分析师表示，央行总裁卡尼或许会强调，近来通胀率下滑可能会降低收紧政策的必要性。对这一点的担忧压抑英镑兑美元及欧元无法突破主要技术位。
英镑兑欧元 小跌至0.8372英镑。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透上海3月30日 - 中国重庆市财政局周四公告，将于下周五(4月7日)招标发行总额28 0亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债100亿元、专项债180亿元，各含五年和七年品 种。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新债 债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60 小计 100
该期债为财政部今年第15期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。具体招标时间为3月31日上午10:35-11:35，4月5日开始计息，招标结束至4月5日进行分销，4月7日起上市交易。