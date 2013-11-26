欧元债市：公债市场企稳，投资者关注ECB官员表态

RIA Capital Markets的债券分析师Nick Stamenkovic称，“他们保持必要时进一步放宽货币政策的选项，除非本周公布的通胀率数据严重在下档超出预期，否则我认为欧洲央行(ECB)将在可观的时间内维持政策不变。”

德债期货 上涨1个跳动点至141.33。

德国10年期公债收益率 持平于1.73%，法国10年期公债收益率 持平于2.19%，奥地利10年期公债收益率 持平于2.08%。

对利率前景关键的另一事件是，将在下周货币政策会议上公布的欧洲央行官员的预测。(完)

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