更新版 1-台湾货币市场：短率平稳，央行冲销力道未加大资金仍多

* 短钱仍多令短率持在低位

* 央行冲销力道未明显加大

* 本月料M2年增率或回稳 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北11月26日 - 台湾银行间短率周二持在低位，因市场上短钱仍多且月底效应并不明显。市场人士称上日央行冲销力道并未明显增大，且本周原订发行一期国库券临时取消，均令短钱一时难觅出路。

货币市场调度人士表示，财政部上周公告临时减发本周总额约300亿台币的国库券，部分银行原寄望以国库券为去化资金管道，现在因市场没有额外需求而停留帐上。市场人士表示，今明两天央行存单到期量不大，将观察央行是否提高冲销力道。

〞央行看起来冲销还是以平稳为主，不会大起大落。〞一位本地银行资金调度人士表示。

市场人士并指出，虽然央行公布的10月M2年增率走高，但外资在11月加码台股的情形不如10月，上周且连三天卖超台股，预估11月的M2年增率将有机会回稳，对已浮滥的货币市场不至于雪上加霜。

台湾央行上日公布10月货币总计数M2年增率为5.99%，为26个月来年增率最高，因外资净汇入。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.385%，上日收在0.385%。今日区间在0.295-0.400%，上日区间在0.295-0.400%；一周拆款利率在0.380-0.430%，上日区间在0.380-0.430%。

**短票利率暂无变化**

短票市场方面，票券商称今日短票发行量持续低迷，资金调度需求不高，年内利率延续上日水准，没有变动理由。

市场人士指出，11月因为不是季底，月底的紧缩程度相对和缓，部分行库仍可提供跨月资金，因此票券商资金缺口弥平容易，市况稳定。

今日银行间今年年内短票利率主要成交在0.61%，大区间在0.60-0.62%，和上日差距不大。跨年天期的主交投区则以0.62%为主。

台湾央行今日共发行838.5亿台币存单，相较存单到期836.5亿台币，存单发行余额增2亿台币。

本周存单到期总额为1兆363.95亿台币，其他交易日落点分别为周三569亿，周四3,323.85 亿及周五3,628.6亿台币。

拆款中心 资料显示，周二超额准备为负14亿台币，累计超额准备为889亿，加计前期1%的超额准备为2,199亿台币。

**RP利率大致持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。今日投信解约的状况仍在，但已不若昨日明显。投信先将利率偏低的公债解约，不过银行端客户资金充沛依旧，因此不需烦恼筹码没人接手。

交易员表示，投信基金近两天遭到赎回，可能是因为寿险客户因应今日要标售的30年增额公债，先行筹措周五交割所需的资金。

〞今天一早(投信)将到期单解掉，但后来也有陆续来找券。〞一位证券商交易员表示。

另外一家证券商交易员则说，这两天投信业者有陆续解约，不过利率较高的公司债仍保留。 手中的公债筹码转与银行客户承做，也都能顺利调得资金。

他们认为，以本周资金状况判断，RP利率应不致受投信解约而上扬，料维持在现行区间内。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%；与上日相似。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也大致同上日。