中国债市：国债期货走强因机构选择将仓位移至远月合约，IRS同步下探

路透北京11月26日 - 中国人民币利率互换(IRS)周二 下探。市场人士表示，国债期货主力合约交割月渐近，部分机构选择将仓位移至远月合约，助其尾盘由跌转升，进而推动IRS和现券收益率下探，午后资金面的略有好转亦有助益。

“国债期货尾盘拉升，(主力合约)快到期了有机构补盘，IRS同步也在砸(做空)，现券慢半拍，收益率也下了点，”上海一大型银行交易员称。

上海一券商交易员亦表示，五年期国债期货主力合约 交割月日近，将对保证金等提出了更高的要求，不参与交割的机构选择将仓位移至稍远期限合约而平掉了当前主力仓位，一定程度上推动国债期货尾盘上涨，现券买盘亦略有浮现。

北京一银行交易员则表示，下午近尾盘资金面稍有好转，亦助力IRS下探。

五年期国债期货主力合约1312 收报91.374元人民币，较上日结算价涨0.064元，或0.07%，成交1,295手。中国期货交易所数据显示，1312和1403 合约当前持仓量分别为1,821和1,649手，较昨日的2,025和1,545手有减有增。1312合约渐近交割月，保证金等要求将有所提高，而次最近合约就是1403合约。

中金所要求，各合约交易保证金暂定为合约价值的3%，交割月份前一个月中旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的4%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金暂定为合约价值的5%；高于此前公布的“2%、3%和5%”的标准。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.5559/4.6584 4.4850/4.5700 4.5500/4.6350 4.6300/4.7200 4.6334/4.9084

上日 4.5525/4.6534 4.4675/4.5496 4.5300/4.6046 4.6050/4.6904 4.6117/4.8892

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变动 +0.0034/+0.0050 +0.0175/+0.0204 +0.0200/+0.0304 +0.0250/+0.0296 +0.0217/+0.0192

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。