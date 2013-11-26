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市场报道 | 2013年 11月 26日 星期二 18:46 BJT

全球贵金属：11月25日SPDR黄金持仓减0.39%，iShares白银持仓降0.29%

路透11月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较周五下滑0.39%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust SLV 的白银持仓量降低0.29%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 27,293,229.7 11月25日 27,399,356.4 11月22日 -106,126.7 -0.39%

iShares 332,116,808.5 11月25日 333,079,850.5 11月22日 -963,042.0 -0.29%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王冠中; 审校 张明钧)

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