重温稿-《焦点》改革人民币汇率？从减少干预做起吧！

* 监管层的市场干预和预期引导易对企业造成误导

* 减少干预本身也是进步

* 干预不减，难以扭转人民币单边升值预期

作者 李然

路透北京11月26日 - 中国的汇率改革蓝图始终未变，而中国央行在外汇市场的干预也从未间断，个中矛盾让企业更难把握人民币汇率走势。如今改革大潮再起，呼吁央行减少人为干预成为市场最急迫的心声。

汇率市场化实现路径、时间表、最终形态还无法确定，但对于汇改方向的看法已基本达成一致。在落实这些汇改目标前，监管层减少市场干预本身也是很大的进步。除了今年6.12和6.09两波行情体现出监管层的量价干预，市场预期的引导本身也是一种干预。

对企业而言，央行高层言论引起的心理波动，已经造成实际的财务损失。一些外贸企业对路透表示，今年以来，央行领导数次提及人民币汇率处于均衡水平，而实际上汇率一路从6.24升值到6.09，对汇率形势判断起到了误导作用。

“我们看汇率形势，首先就是看央行高层的态度、讲话。”广东一家大型外贸企业财务主管说，这在今年已经让很多公司吃亏了。

他表示，由于国内即期汇率受监管层量价干预较多，远期也掺杂了过多的升贬值预期因素，对于企业的指导意义相对较弱，甚至要排在利率平价、离岸CNH汇率、银行结售汇和外汇占款等指标之后。

与此同时，上半年央行高层提及的扩大人民币汇率浮动区间也没有实现。上周央行行长周小川在文章里重申汇率市场化方向，一度引发境内外市场大幅波动，但其后市场意识到这是中长期汇改目标，对其进程不能期望太快。

“老是准备，听不到发令枪，都要憋出病来了。”一位国有大行外汇交易戏称。

市场干预方面，虽然央行今年也曾做出减少市场干预的承诺，但市场人士分析认为，主要还是干预手法有所改变，通过大行干预更为间接且不透明，其衍生的外汇占款等数据与银行结售汇数据的差异变大，使得市场更加难以对外汇形势做出判断。

“原来干预还直接干预，现在通过大行来干预不如原来了，不想在市场留下干预的痕迹。”社科院全球宏观经济室主任张斌说。

中国社科院世界经济与政治研究所副所长何帆认为，央行应该减少对外汇市场的干预，旨在明确游戏规则，稳定市场预期。

“都不需要宣布汇改，减少干预，就可以了。”他说。

**干预不减，升值不变**

分析人士认为，今年汇改方面推进有限的确受到国际政经形势变化的制约，包括美国退出量化宽松一波三折、新兴市场资本流动形势复杂，都使防范资本大幅流入流出成为汇率政策的重中之重，央行的做法也在情理之中。

“人民币汇率在可预见的阶段内仍会实行‘有管理的浮动汇率制’。”招商银行总行金融市场部分析师刘东亮说。

他在研究报告中称，预计在主管部门赋予市场更大的定价权之前，人民币兑美元将继续保持小幅有序升值的态势。但何时会赋予市场更大的定价权，则较难把握。

交易人士认为，今年以来监管层多次放话也有引导市场预期的初衷，年中时外管局20号文和均衡汇率的表述，合力令市场的升贬值预期于5-7月产生分化，即期汇率出现双向波动。

上周央行行长关于汇率市场化的文章再次引起市场波动。其中一句“央行退出常态式汇率干预”令市场受到刺激，但境内外人民币市场的反应完全相反：境内即期受干预而几乎没有波动，但波动性传导至远期市场兴风作浪，而境外完全市场化的CNH即期体现市场供需而大幅波动，远期市场则体现利差而变化不多。

对于后期的人民币汇率走势，市场人士都认同关键在于如何理解央行的思路。他们认为，基于人民币国际化和防范资本流出风险两个目标，人民币有可能还会保持波动升值。

对外经贸大学金融学院院长丁志杰表示，目前常态式外汇市场干预体现在中间价的设定和即期的波幅限制上，两者起到了稳定汇率的作用，但是也造成汇率市场的供求人为失衡，“自从今年三季度以来，人民币汇率出现持续的升值压力得不到释放。”

上海一家国有企业财务人士认为，人民币一直以来都没摆脱主要受到央行干预的局面，让企业觉得缓慢的升值是理所当然的，这会让企业存在侥幸心理，觉得做远期就一定要赚钱，而不是对冲风险。

而上述广东外贸企业财务主管更直言，今年年中一些受均衡汇率说法影响而看贬人民币的企业都吃了亏，因此要坚定对外汇应收账款敞口做远期结汇，来对冲升值风险并达到赚钱目的。

今年以来虽然人民币即期汇率升值超过2.2%，但该企业自去年底开始通过坚持滚动做远期结汇，不但没有亏钱，还赚取了大笔利润。

“对于外贸企业而言最大的风险就是（远期结汇）没有做超额，不够激进。”他坦言，对于明年上半年外汇业务，其最大的变化是对应收敞口进行对冲设立下限。

“这次新设了40%的下限。明年上半年是对应收敞口40%-100%的额度做远期对冲，考虑到风险下半年有所保留，是40%-70%，12-18个月不超过50%。”他说。（完）