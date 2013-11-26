东南亚股市：泰国股市中止连跌走势收高，印尼股市挫跌逾2%

路透曼谷11月26日 - 泰国股市周二收高，自上日触及的11周收盘低点回升，受国内投资人买盘推动。印尼股市挫跌逾2%，因印尼卢比跌势打击市场信心。
泰国SET指数 收高0.4%，交易商称，此乃受退休共同基金和长期股市基金对Advanced Info Service 等大型股的买盘支撑。泰国股市此前五日共下跌5.1%。
根据交易所数据，国内机构投资人和散户在泰国股市买超93亿泰铢(2.9081亿美元)，齐平外资卖超金额。
泰国国内政治紧张情势，已导致外资截至周一止本月已在泰国股市卖超约10亿美元。
印尼股市 下跌2.3%至4,235.26点，为9月9日以来最低，雅加达Ciptadana Securities主管John Teja表示，尾盘卖压浮现，因印尼卢比下跌逼近心理关卡。
印尼卢比兑美元 下跌多达0.5%，报11,785卢比，为2009年3月以来最低。
菲律宾股市 扳回稍早跌势，收高0.4%。新加坡股市 小跌0.2%，逆转上日涨势。马来西亚股市 小幅上扬，周一温和上涨。越南股市 涨0.5%，延续周一和周五涨势。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 397.54 -1.69 -0.42 -6.26 424.10
新加坡 3173.51 -7.14 -0.22 +0.20 3167.08
马来西亚 1798.13 0.16 +0.01 +6.46 1688.95
泰国 1358.69 5.83 +0.43 -2.39 1391.93
印尼 4235.26 -99.54 -2.30 -1.89 4316.69
菲律宾 6025.37 21.11 +0.35 +3.66 5812.73
越南 509.16 2.70 +0.53 +23.07 413.73
(完)
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(编译 王冠中; 审校 张明钧)