欧洲央行：执委莫尔许称，不应让超额流动性措施成为常态

路透基点：数银行有意参与中国东方资产管理3亿美元三年期联贷--TRLPC
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透法兰克福11月26日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周二表示，该行能够做的有限，而其提供银行流动性高于其所需的政策不应该成为常态。
莫尔许是欧洲央行管理委员会中的强硬派，此前其他该行决策人士上周表示，对于采取新措施支持欧元区经济采取开放态度；当地通胀水准远低于目标。
提供新的长期再融资操作(LTRO)以为金融体系注入流动性，被普遍视为是欧洲央行的一个政策选项，不过委员会中另一强硬派魏德曼上周表示，该行必须确保及放贷不会过于宽松。
莫尔许表示，欧洲央行应该确保其流动性平缓流入银行体系。
他在一份题为“央行政策的经济及法律限制”讲稿中表示，“超额流动性政策不论功效多大或有多高的必要性，都不应成为常态。”他将在法兰克服的歌德大学一场会议发表。
他说，“这应该有时间限制，以避免美化了呆帐，或掩盖了了不良资产，从而削弱了重整或解决银行财务结构性疲软问题的意愿。”(完) (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透上海3月30日 - 中国重庆市财政局周四公告，将于下周五(4月7日)招标发行总额28 0亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债100亿元、专项债180亿元，各含五年和七年品 种。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新债 债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60 小计 100
该期债为财政部今年第15期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。具体招标时间为3月31日上午10:35-11:35，4月5日开始计息，招标结束至4月5日进行分销，4月7日起上市交易。