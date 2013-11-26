欧洲央行：执委莫尔许称，不应让超额流动性措施成为常态

路透法兰克福11月26日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周二表示，该行能够做的有限，而其提供银行流动性高于其所需的政策不应该成为常态。

莫尔许是欧洲央行管理委员会中的强硬派，此前其他该行决策人士上周表示，对于采取新措施支持欧元区经济采取开放态度；当地通胀水准远低于目标。

提供新的长期再融资操作(LTRO)以为金融体系注入流动性，被普遍视为是欧洲央行的一个政策选项，不过委员会中另一强硬派魏德曼上周表示，该行必须确保及放贷不会过于宽松。

莫尔许表示，欧洲央行应该确保其流动性平缓流入银行体系。

他在一份题为“央行政策的经济及法律限制”讲稿中表示，“超额流动性政策不论功效多大或有多高的必要性，都不应成为常态。”他将在法兰克服的歌德大学一场会议发表。