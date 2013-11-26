表格：11月23日止当周美国连锁店销售较前周增长2.6%--ICSC/高盛

投行观点：固特异轮胎评级从买入下调至中性--高盛
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路透11月26日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，11月23日止当周美国连锁店销售较前周增长2.6%，较上年同期增长2.1%。
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
11月23日 559.6 2.1 2.6
11月16日 545.2 2.8 0.1
11月 9日 544.6 2.3 1.2
11月 2日 538.2 1.9 -0.6
(完)
(编译 张明钧; 审校 王冠中)
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代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19