表格：美国10月建筑许可增加6.2%，年率为103.4万户

投行观点：固特异轮胎评级从买入下调至中性--高盛
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路透11月26日 - 美国商务部公布：
* 美国10月建筑许可增加6.2%，年率为103.4万户，创2008年6月以来新高(市场预期为93万户)
* 美国9月建筑许可成长5.2%，年率为97.4万户
* 美国9月及10月房屋开工及完工数据受政府关门影响，将延后至12月18日与11月数据一起公布
经季节调整后的建筑许可如下:
变动百分比(%) 10月 9月 8月 13年10月/12年10月
建筑许可 6.2 5.2 -2.9 13.9
年率(千户) 10月 9月 8月 12年10月
建筑许可 1,034 974 926 908
(完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
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代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。