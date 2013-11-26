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货币新闻 | 2013年 11月 26日 星期二 21:40 BJT

表格：美国10月建筑许可增加6.2%，年率为103.4万户

路透11月26日 - 美国商务部公布：

* 美国10月建筑许可增加6.2%，年率为103.4万户，创2008年6月以来新高(市场预期为93万户)

* 美国9月建筑许可成长5.2%，年率为97.4万户

* 美国9月及10月房屋开工及完工数据受政府关门影响，将延后至12月18日与11月数据一起公布

经季节调整后的建筑许可如下:

变动百分比(%) 10月 9月 8月 13年10月/12年10月

建筑许可 6.2 5.2 -2.9 13.9

年率(千户) 10月 9月 8月 12年10月

建筑许可　 1,034 974 926 908

(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

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