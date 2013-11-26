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债券 | 2013年 11月 26日 星期二 22:09 BJT

表格：美国9月房价指数按月升0.3%，按年上涨8.5%--FHFA

路透11月26日 - 美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的9月房价指数如下：

9月 8月 (前值) 12年9月

百分比变化 +0.3 +0.4 +0.3 +8.5

指数 206.4 205.8 205.9 190.2(完) (编译 利棣儿；审校　母红)

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