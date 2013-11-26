表格：美国9月房价指数按月升0.3%，按年上涨8.5%--FHFA

中国新债：重庆下周五将发行280亿元一般及专项地方债，期限五/七年

路透上海3月30日 - 中国重庆市财政局周四公告，将于下周五(4月7日)招标发行总额28 0亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债100亿元、专项债180亿元，各含五年和七年品 种。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新债 债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60 小计 100