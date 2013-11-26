版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 27日 星期三 02:05 BJT

表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.340%，投标倍数为2.61

路透华盛顿11月26日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.340% 中值 1.308% 低值 1.270% 价格/得标 价格 99.566562 高值得标比率 67.41% 投标倍数 2.61 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,099,900 总投标 91,251,586,100 竞争性投标得标 34,951,213,800 非竞争性投标得标 43,886,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 61,989,000,000 初级市场交易商得标 13,697,575,000 直接投标 9,401,000,000 直接投标得标 3,777,535,500 间接投标 19,812,700,000 间接投标得标 17,476,103,300 发行细节 发行日 2013/12/02 到期日 2018/11/30 CUSIP码 912828A34 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐