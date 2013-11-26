表格：美国财政部标售五年期公债得标利率为1.340%，投标倍数为2.61

台湾货币市场：4月提存期资金预期变化一览表
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
路透华盛顿11月26日 - 美国财政部称，五年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 1.340% 中值 1.308% 低值 1.270% 价格/得标 价格 99.566562 高值得标比率 67.41% 投标倍数 2.61 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 35,000,099,900 总投标 91,251,586,100 竞争性投标得标 34,951,213,800 非竞争性投标得标 43,886,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 61,989,000,000 初级市场交易商得标 13,697,575,000 直接投标 9,401,000,000 直接投标得标 3,777,535,500 间接投标 19,812,700,000 间接投标得标 17,476,103,300 发行细节 发行日 2013/12/02 到期日 2018/11/30 CUSIP码 912828A34 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，上海Sinooil Energy Holding Corp首次进入联贷市场表现不凡，其至多4亿美元的海外 贷款在一般联贷阶段吸引23家银行参与。 消息人士称，这些参贷银行的总共承贷规模超过8亿美元。 这笔三年期贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)是瑞银集团。贷款最高综合 收益265.71个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个 基点，平均期限2.8年。 上海Sinooil Energy的全资子公司中科天元(China New Energy)为借 款方，前者为担保方。 上海Sinooil Energy是中国国储能源化工集团股份公司的全资子公司 ，国储能源的主要股东包括中国石油天然气集团公司等。 上海Sinooil Energy主要从事石化产品的批发和零售，在中国和加拿 大经营天然气终端、物流和新能源业务。(完) (编译 王颖；审校 张涛)