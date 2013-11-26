新西兰数据：10月贸易逆差收窄至1.68亿新西兰元

台湾货币市场：4月提存期资金预期变化一览表
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
路透惠灵顿11月27日 - 周三公布的官方数据显示，新西兰10月贸易逆差收窄，10月出口规模创纪录水平令年度逆差降低。
新西兰统计局公布，10月贸易逆差1.68亿新西兰元(1.38亿美元)，9月修正后贸易逆差为2.16亿美元。这是1996年以来最小的10月贸易逆差幅度。
截至10月的一年贸易逆差为10亿新西兰元，截至9月的一年贸易逆差被修正至15.5亿新西兰元。
路透调查的分析师此前预计，10月贸易逆差为3.5亿新西兰元，年度逆差为11.4亿新西兰元。
10月出口较前月增长11%，受助于乳制品出口强劲增长，以及肉类和木材出口小幅上升。进口增加9.3%，主要由汽车、石油和机械进口推动。
经季节调整后，10月贸易顺差为1.38亿新西兰元，9月经修正后为顺差5.03亿新西兰元。
月度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元(实质) 10月 9月 去年10月
贸易收支 逆差1.68 逆差2.16(逆差1.99) 逆差7.14
出口 42.5 38.2 34.6
进口 44.1 40.4 41.8
年度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元 截至10月的一年 截至9月的一年 截至12年10月一年
贸易收支 逆差10 逆差15.5 逆差13.8
出口 468 460.2 463.3
进口 478 475.6 477.0
11月贸易数据将于2014年1月7日公布。(完) (编译 利棣儿；审校 徐文焰)
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，上海Sinooil Energy Holding Corp首次进入联贷市场表现不凡，其至多4亿美元的海外 贷款在一般联贷阶段吸引23家银行参与。 消息人士称，这些参贷银行的总共承贷规模超过8亿美元。 这笔三年期贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)是瑞银集团。贷款最高综合 收益265.71个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个 基点，平均期限2.8年。 上海Sinooil Energy的全资子公司中科天元(China New Energy)为借 款方，前者为担保方。 上海Sinooil Energy是中国国储能源化工集团股份公司的全资子公司 ，国储能源的主要股东包括中国石油天然气集团公司等。 上海Sinooil Energy主要从事石化产品的批发和零售，在中国和加拿 大经营天然气终端、物流和新能源业务。(完) (编译 王颖；审校 张涛)