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货币新闻 | 2013年 11月 27日 星期三 06:10 BJT

新西兰数据：10月贸易逆差收窄至1.68亿新西兰元

路透惠灵顿11月27日 - 周三公布的官方数据显示，新西兰10月贸易逆差收窄，10月出口规模创纪录水平令年度逆差降低。

新西兰统计局公布，10月贸易逆差1.68亿新西兰元(1.38亿美元)，9月修正后贸易逆差为2.16亿美元。这是1996年以来最小的10月贸易逆差幅度。

截至10月的一年贸易逆差为10亿新西兰元，截至9月的一年贸易逆差被修正至15.5亿新西兰元。

路透调查的分析师此前预计，10月贸易逆差为3.5亿新西兰元，年度逆差为11.4亿新西兰元。

10月出口较前月增长11%，受助于乳制品出口强劲增长，以及肉类和木材出口小幅上升。进口增加9.3%，主要由汽车、石油和机械进口推动。

经季节调整后，10月贸易顺差为1.38亿新西兰元，9月经修正后为顺差5.03亿新西兰元。

月度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元(实质) 　　 10月 9月 　 去年10月

贸易收支 　　　逆差1.68 逆差2.16(逆差1.99) 逆差7.14

出口 42.5 38.2 34.6

进口 44.1 40.4 41.8

年度数据：(括号内为初值)

亿新西兰元 截至10月的一年 截至9月的一年 截至12年10月一年

贸易收支 逆差10 逆差15.5 逆差13.8

出口 468 460.2 463.3

进口 478 475.6 477.0

11月贸易数据将于2014年1月7日公布。(完) (编译 利棣儿；审校 徐文焰)

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