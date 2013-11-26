表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.065%，投标倍数为3.78

路透基点：数银行有意参与中国东方资产管理3亿美元三年期联贷--TRLPC
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透华盛顿11月26日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.065 中值 0.055 低值 0.000 投资 0.066
价格/得标 价格 99.995125 高值得标比率 52.02% 投标倍数 3.78 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,001,048,900 总投标 170,042,998,900 竞争性投标得标 44,406,859,800 非竞争性投标得标 258,789,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/11/29 到期日 2013/12/26 CUSIP码 912796BR9
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(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透上海3月30日 - 中国重庆市财政局周四公告，将于下周五(4月7日)招标发行总额28 0亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债100亿元、专项债180亿元，各含五年和七年品 种。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新债 债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60 小计 100
该期债为财政部今年第15期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。具体招标时间为3月31日上午10:35-11:35，4月5日开始计息，招标结束至4月5日进行分销，4月7日起上市交易。