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债券 | 2013年 11月 27日 星期三 00:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.065%，投标倍数为3.78

路透华盛顿11月26日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.065 中值 0.055 低值 0.000 投资 0.066

价格/得标 价格 99.995125 高值得标比率 52.02% 投标倍数 3.78 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 45,001,048,900 总投标 170,042,998,900 竞争性投标得标 44,406,859,800 非竞争性投标得标 258,789,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/11/29 到期日 2013/12/26 CUSIP码 912796BR9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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