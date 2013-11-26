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货币新闻 | 2013年 11月 27日 星期三 05:15 BJT

美国股市：道琼工业指数基本持平，Nasdaq指数上升0.58%

路透纽约11月26日 - 美国股市周二Nasdaq指数自2000年来首次收在4,000点之上，道指和标普500指数收盘几无变动。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高0.26点，至16,072.80点；标准普尔500指数 收涨0.27点，或0.01%，至1,802.75点；Nasdaq指数 上升23.176点，或0.58%，至4,017.749点。(完)

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