《综述》美国楼市不惧抵押贷款利率上升而续显韧性，点亮经济前景

路透基点：上海Sinooil Energy首次海外联贷交易吸引多家银行--TRLPC

路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，上海Sinooil Energy Holding Corp首次进入联贷市场表现不凡，其至多4亿美元的海外 贷款在一般联贷阶段吸引23家银行参与。 消息人士称，这些参贷银行的总共承贷规模超过8亿美元。 这笔三年期贷款的牵头行兼簿记行(MLAB)是瑞银集团。贷款最高综合 收益265.71个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个 基点，平均期限2.8年。 上海Sinooil Energy的全资子公司中科天元(China New Energy)为借 款方，前者为担保方。 上海Sinooil Energy是中国国储能源化工集团股份公司的全资子公司 ，国储能源的主要股东包括中国石油天然气集团公司等。 上海Sinooil Energy主要从事石化产品的批发和零售，在中国和加拿 大经营天然气终端、物流和新能源业务。(完) (编译 王颖；审校 张涛)