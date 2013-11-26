加拿大汇市：加元企稳，近期一度滑至四个月低点

路透基点：数银行有意参与中国东方资产管理3亿美元三年期联贷--TRLPC
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透多伦多11月26日 - 加元兑美元周二上涨，收复近期的部分失地，此前油价走稳，因投资者认为伊朗核计划协议不会导致原油供应立即增加。
当协议达成的消息传来时，加元一度触及逾四个月低点，加剧近期的疲弱走势。近几个交易日受国内可能维持低利率前景的影响，加元表现不佳。
但加元周二进入整理走势，因国内没有重大消息，且邻国美国即将放假。对加元颇有影响的油价稍早虽然上涨，但后市削减涨幅，最终小幅收低。
加元兑美元 在北美市场收报1.0530加元或0.9497美元，强于周一收盘的1.0548加元或0.9480美元。盘中一度触及1.0520加元高位。
本周末以前没有重要国内经济数据公布，投资者把目光放在了周二的一系列美国报告上。
随着周四美国感恩节假期的临近，交投可能清淡，但市场将关注周五的加拿大国内生产总值(GDP)数据。(完)
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(编译 郑茵 审校 张荻)
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透上海3月30日 - 中国重庆市财政局周四公告，将于下周五(4月7日)招标发行总额28 0亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债100亿元、专项债180亿元，各含五年和七年品 种。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新债 债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60 小计 100
该期债为财政部今年第15期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。具体招标时间为3月31日上午10:35-11:35，4月5日开始计息，招标结束至4月5日进行分销，4月7日起上市交易。