加拿大汇市：加元企稳，近期一度滑至四个月低点

路透多伦多11月26日 - 加元兑美元周二上涨，收复近期的部分失地，此前油价走稳，因投资者认为伊朗核计划协议不会导致原油供应立即增加。

当协议达成的消息传来时，加元一度触及逾四个月低点，加剧近期的疲弱走势。近几个交易日受国内可能维持低利率前景的影响，加元表现不佳。

但加元周二进入整理走势，因国内没有重大消息，且邻国美国即将放假。对加元颇有影响的油价稍早虽然上涨，但后市削减涨幅，最终小幅收低。

加元兑美元 在北美市场收报1.0530加元或0.9497美元，强于周一收盘的1.0548加元或0.9480美元。盘中一度触及1.0520加元高位。

本周末以前没有重要国内经济数据公布，投资者把目光放在了周二的一系列美国报告上。

随着周四美国感恩节假期的临近，交投可能清淡，但市场将关注周五的加拿大国内生产总值(GDP)数据。(完)

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