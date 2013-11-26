南非汇市：兰特下跌，因经济增长数据疲弱

路透基点：数银行有意参与中国东方资产管理3亿美元三年期联贷--TRLPC
路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透约翰内斯堡11月26日 - 南非兰特兑美元周二下跌，之前数据显示该国第三季经济成长放缓速度超过预期，凸显南非经济前景疲弱。
南非央行称，兰特汇率今年大幅下滑给通胀前景造成上行风险，但重申其不干预汇市以影响汇率的立场。
兰特兑美元 一度触及日低10.1700，为五日来低点，1633GMT时报10.1155，较周一纽约市场收盘水准低0.49%。
在该国经济成长数据公布前，兰特交投于10.1000。数据显示，南非第三季经济较前季成长0.7%，远低于第二季3.2%的增速。
该数据表明，今年其经济增速可能远低于官员们本已预期悲观的约2%。
兰特兑美元今年已跌约20%，受累于对罢工的负面情绪，罢工已打击制造业和矿工的产出。而且一旦美联储开始缩减购债，预期新兴市场将回落，也拖累兰特。
南非央行在其货币政策评估中称，其担心通胀上行风险，若中期前景风险严峻，可能需要采取“适当举措”，这表明其可能考虑加息。
这或许提振公债收益率。周二公债收益率略微收高。
2026年到期的指标公债收益率 涨0.5个基点报8.255%，2015年到期公债收益率 升2个基点报6.135%。(完)
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路透3月30日 - 消息人士称，中国东方资产管理(国际)控股公司的3亿美元三年期联贷案已经在一般联贷阶段收获了几家银行的参与兴趣，总的承贷金额接近目标融资额。
路透上海3月30日 - 中国重庆市财政局周四公告，将于下周五(4月7日)招标发行总额28 0亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债100亿元、专项债180亿元，各含五年和七年品 种。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新债 债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60 小计 100
该期债为财政部今年第15期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。具体招标时间为3月31日上午10:35-11:35，4月5日开始计息，招标结束至4月5日进行分销，4月7日起上市交易。