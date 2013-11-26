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债券 | 2013年 11月 27日 星期三 07:19 BJT

南非汇市：兰特下跌，因经济增长数据疲弱

路透约翰内斯堡11月26日 - 南非兰特兑美元周二下跌，之前数据显示该国第三季经济成长放缓速度超过预期，凸显南非经济前景疲弱。

南非央行称，兰特汇率今年大幅下滑给通胀前景造成上行风险，但重申其不干预汇市以影响汇率的立场。

兰特兑美元 一度触及日低10.1700，为五日来低点，1633GMT时报10.1155，较周一纽约市场收盘水准低0.49%。

在该国经济成长数据公布前，兰特交投于10.1000。数据显示，南非第三季经济较前季成长0.7%，远低于第二季3.2%的增速。

该数据表明，今年其经济增速可能远低于官员们本已预期悲观的约2%。

兰特兑美元今年已跌约20%，受累于对罢工的负面情绪，罢工已打击制造业和矿工的产出。而且一旦美联储开始缩减购债，预期新兴市场将回落，也拖累兰特。

南非央行在其货币政策评估中称，其担心通胀上行风险，若中期前景风险严峻，可能需要采取“适当举措”，这表明其可能考虑加息。

这或许提振公债收益率。周二公债收益率略微收高。

2026年到期的指标公债收益率 涨0.5个基点报8.255%，2015年到期公债收益率 升2个基点报6.135%。(完)

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